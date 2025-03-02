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Не подноси это к морде питомца: скрытые враги в поилках и кормушках

2:42
Зоосфера

Миски для собак и кошек часто выбирают по цене, размеру или дизайну. Но задумывались ли вы, как материал посуды влияет на здоровье вашего питомца? Некоторые миски могут стать настоящим рассадником бактерий или даже выделять опасные вещества. Давайте разберёмся, какие материалы безопасны, а каких лучше избегать.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Пластик: удобно, но опасно

Пластиковые миски популярны из-за своей доступности, но они далеко не лучший вариант.

  • При нагревании или контакте с горячей водой пластик выделяет бисфенол-А (BPA), связанный с диабетом, онкологическими и другими хроническими заболеваниями.
  • Поры и микротрещины в пластике становятся идеальной средой для размножения бактерий. Это может привести к кожным заболеваниям, инфекциям рта и даже воспалениям челюсти у кошек.

Алюминий: скрытая угроза

Алюминиевые миски также не лучший выбор:

  • Со временем металл выделяет частицы алюминия в пищу и воду.
  • Повреждённые или поцарапанные миски становятся рассадником микробов, особенно если питомец грызёт их.

Безопасные варианты: стекло, керамика, нержавеющая сталь

Лучшие материалы для мисок:

  • Стекло – не впитывает запахи, легко моется и не выделяет вредных веществ.
  • Керамика – безопасна, если покрыта качественной глазурью и не имеет сколов.
  • Нержавеющая сталь – прочная, гигиеничная, удобна в уходе.

Эти материалы можно обрабатывать горячей водой и дезинфицировать, не беспокоясь о выделении токсинов.

Гигиена прежде всего!

Какая бы миска у вашего питомца ни была, соблюдение чистоты – залог здоровья:

  • Меняйте воду каждый день.
  • После еды мойте миски, чтобы остатки корма не закисали.
  • Если питомец не доел пищу за 20 минут, уберите её, помойте миску и предложите еду в следующий приём.
  • Размещайте миски в тенистом месте, чтобы вода не зацветала.

Осторожно: лямблиоз!

Один из главных паразитов, угрожающих питомцам, – Giardia. Этот простейший микроорганизм поражает кишечник, вызывая:

  • Сильные поносы с кровью и слизью.
  • Ослабление иммунитета.
  • Общее истощение организма.

Передаётся через воду и загрязнённые поверхности, поэтому важно содержать миски в идеальной чистоте.

Вакцинация против лямблиоза не рекомендуется, но есть гомеопатические препараты для профилактики и лечения.

Уточнения

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое экскаватами — лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке человека и некоторых животных. Нозология относит их к группе так называемых "забытых болезней".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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