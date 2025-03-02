Не подноси это к морде питомца: скрытые враги в поилках и кормушках

Миски для собак и кошек часто выбирают по цене, размеру или дизайну. Но задумывались ли вы, как материал посуды влияет на здоровье вашего питомца? Некоторые миски могут стать настоящим рассадником бактерий или даже выделять опасные вещества. Давайте разберёмся, какие материалы безопасны, а каких лучше избегать.
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Кот рядом с миской
Пластик: удобно, но опасно
Пластиковые миски популярны из-за своей доступности, но они далеко не лучший вариант.
При нагревании или контакте с горячей водой пластик выделяет бисфенол-А (BPA), связанный с диабетом, онкологическими и другими хроническими заболеваниями.
Поры и микротрещины в пластике становятся идеальной средой для размножения бактерий. Это может привести к кожным заболеваниям, инфекциям рта и даже воспалениям челюсти у кошек.
Алюминий: скрытая угроза
Алюминиевые миски также не лучший выбор:
Со временем металл выделяет частицы алюминия в пищу и воду.
Повреждённые или поцарапанные миски становятся рассадником микробов, особенно если питомец грызёт их.