Как кошки находят дорогу домой? Их секрет навигации вас удивит

Истории о кошках, возвращающихся домой издалека, вызывают восхищение. Как они ориентируются на местности? В отличие от собак, которые в основном полагаются на обоняние, у кошек навигация устроена сложнее.
Кошки используют сразу несколько органов чувств, чтобы не потеряться:
Несмотря на развитые способности, домашние кошки хуже ориентируются в пространстве, чем их уличные собратья. Животные, выросшие в комфорте, теряют часть своих природных навыков. Истории о кошках, прошедших сотни километров ради возвращения домой, скорее редкое исключение, чем правило.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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