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Как кошки находят дорогу домой? Их секрет навигации вас удивит

1:20
Зоосфера

Истории о кошках, возвращающихся домой издалека, вызывают восхищение. Как они ориентируются на местности? В отличие от собак, которые в основном полагаются на обоняние, у кошек навигация устроена сложнее.

Кот
Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Какие чувства помогают кошкам ориентироваться?

Кошки используют сразу несколько органов чувств, чтобы не потеряться:

  • Обоняние. Оно развито не хуже, чем у собак, и помогает уловить мельчайшие запахи, которые могут указывать направление.
  • Слух. Кошки запоминают звуки окружающей среды и могут воспроизводить их в памяти, что помогает сориентироваться.
  • Зрение. Хорошая память на визуальные образы помогает животным запоминать ориентиры.
  • Усы и брови. Эти чувствительные волоски позволяют улавливать изменения в воздухе и помогают ориентироваться даже в темноте.

Но могут ли кошки вернуться домой издалека?

Несмотря на развитые способности, домашние кошки хуже ориентируются в пространстве, чем их уличные собратья. Животные, выросшие в комфорте, теряют часть своих природных навыков. Истории о кошках, прошедших сотни километров ради возвращения домой, скорее редкое исключение, чем правило.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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