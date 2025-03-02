Как кошки находят дорогу домой? Их секрет навигации вас удивит

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Истории о кошках, возвращающихся домой издалека, вызывают восхищение. Как они ориентируются на местности? В отличие от собак, которые в основном полагаются на обоняние, у кошек навигация устроена сложнее.

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Какие чувства помогают кошкам ориентироваться?

Кошки используют сразу несколько органов чувств, чтобы не потеряться:

Обоняние . Оно развито не хуже, чем у собак, и помогает уловить мельчайшие запахи, которые могут указывать направление.

. Оно развито не хуже, чем у собак, и помогает уловить мельчайшие запахи, которые могут указывать направление. Слух . Кошки запоминают звуки окружающей среды и могут воспроизводить их в памяти, что помогает сориентироваться.

. Кошки запоминают звуки окружающей среды и могут воспроизводить их в памяти, что помогает сориентироваться. Зрение . Хорошая память на визуальные образы помогает животным запоминать ориентиры.

. Хорошая память на визуальные образы помогает животным запоминать ориентиры. Усы и брови. Эти чувствительные волоски позволяют улавливать изменения в воздухе и помогают ориентироваться даже в темноте.

Но могут ли кошки вернуться домой издалека?

Несмотря на развитые способности, домашние кошки хуже ориентируются в пространстве, чем их уличные собратья. Животные, выросшие в комфорте, теряют часть своих природных навыков. Истории о кошках, прошедших сотни километров ради возвращения домой, скорее редкое исключение, чем правило.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

