Кошка может рассказать о вашем доме — обратите внимание на её поведение

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки обладают невероятной чувствительностью к энергии, которая окружает их. Их поведение может быть не просто случайным — оно способно рассказать о скрытых проблемах в доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

Как кошка реагирует на негатив?

Если питомец начинает странно себя вести — это не всегда игра или капризы. Кошки могут ощущать:

Места с плохой энергетикой . Животное будет избегать определённые уголки дома или, наоборот, проявлять беспокойство рядом с ними.

. Животное будет избегать определённые уголки дома или, наоборот, проявлять беспокойство рядом с ними. Предметы с негативной аурой . Кошка может долго смотреть на такую вещь, пытаться её уронить или даже испортить.

. Кошка может долго смотреть на такую вещь, пытаться её уронить или даже испортить. Людей с дурными мыслями. Если гость пришёл с плохими намерениями, кошка настороженно за ним наблюдает, не идёт на контакт и может даже проявить агрессию.

Что делать, если кошка ведёт себя странно?

Обратите внимание на места, которых она избегает. Возможно, стоит избавиться от старых вещей или сделать небольшую перестановку.

Если кошка плохо реагирует на кого-то из гостей, задумайтесь, комфортно ли вам с этим человеком.

Иногда питомец просто чувствует вашу усталость и стресс, а значит, пришло время расслабиться и восстановить баланс в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

