Кошка может рассказать о вашем доме — обратите внимание на её поведение
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Кошки обладают невероятной чувствительностью к энергии, которая окружает их. Их поведение может быть не просто случайным — оно способно рассказать о скрытых проблемах в доме.
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот
Как кошка реагирует на негатив?
Если питомец начинает странно себя вести — это не всегда игра или капризы. Кошки могут ощущать:
- Места с плохой энергетикой. Животное будет избегать определённые уголки дома или, наоборот, проявлять беспокойство рядом с ними.
- Предметы с негативной аурой. Кошка может долго смотреть на такую вещь, пытаться её уронить или даже испортить.
- Людей с дурными мыслями. Если гость пришёл с плохими намерениями, кошка настороженно за ним наблюдает, не идёт на контакт и может даже проявить агрессию.
Что делать, если кошка ведёт себя странно?
- Обратите внимание на места, которых она избегает. Возможно, стоит избавиться от старых вещей или сделать небольшую перестановку.
- Если кошка плохо реагирует на кого-то из гостей, задумайтесь, комфортно ли вам с этим человеком.
- Иногда питомец просто чувствует вашу усталость и стресс, а значит, пришло время расслабиться и восстановить баланс в доме.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру