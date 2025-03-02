Мини-пиг в доме — милый малыш или 80-килограммовый сюрприз

Мини-пиги набирают популярность, и всё больше людей мечтают завести карликовую свинку. Эти животные ласковые, игривые, легко уживаются с другими питомцами и отличаются чистоплотностью. Их даже можно приучить к выгулу, как собак.

Фото: commons.wikimedia.org by Соленая семантическая кашица, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ минипиг

Главная проблема мини-пигов

Вопреки мифам, невозможно заранее предсказать, каким вырастет мини-пиг. Хотя считается, что их средний вес — около 15 кг, на деле некоторые особи достигают 80 кг. Это связано с тем, что они продолжают набирать массу в течение нескольких лет.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, покупать поросёнка стоит только у проверенных заводчиков. Но даже это не даёт 100% гарантии, что питомец останется крошечным.

Стоит ли заводить мини-пига?

Перед покупкой стоит задуматься:

Есть ли у вас достаточно места? Свинка может вырасти больше ожидаемого.

Свинка может вырасти больше ожидаемого. Готовы ли вы ухаживать за необычным питомцем? Мини-пигам нужен особый уход, питание и внимание.

Мини-пигам нужен особый уход, питание и внимание. Сможете ли вы адаптироваться к его изменениям? Маленький поросёнок может превратиться в увесистого кабанчика.

Уточнения

Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного. Обычно вес минипига варьирует от 32 до 68 кг.

