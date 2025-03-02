Мини-пиг в доме — милый малыш или 80-килограммовый сюрприз

Мини-пиги набирают популярность, и всё больше людей мечтают завести карликовую свинку. Эти животные ласковые, игривые, легко уживаются с другими питомцами и отличаются чистоплотностью. Их даже можно приучить к выгулу, как собак.
Вопреки мифам, невозможно заранее предсказать, каким вырастет мини-пиг. Хотя считается, что их средний вес — около 15 кг, на деле некоторые особи достигают 80 кг. Это связано с тем, что они продолжают набирать массу в течение нескольких лет.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, покупать поросёнка стоит только у проверенных заводчиков. Но даже это не даёт 100% гарантии, что питомец останется крошечным.
Перед покупкой стоит задуматься:
Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного. Обычно вес минипига варьирует от 32 до 68 кг.
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