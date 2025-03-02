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Три находки для питомцев, которые заставят вас пожалеть, что не купили их раньше

1:21
Зоосфера

Современные магазины для животных предлагают множество удобных аксессуаров, которые могут не только порадовать ваших питомцев, но и облегчить жизнь их хозяев. Если вы хотите, чтобы ваш любимец чувствовал себя уютно, обратите внимание на эти полезные вещи.

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

1. Гамак для батареи — уютный уголок для кошек

Кошки обожают тёплые места, а батарея — идеальное место для отдыха. Специальный гамак, который крепится на радиатор, станет любимым уголком вашего пушистого друга. Теперь он сможет наслаждаться теплом и наблюдать за окружающим миром с высоты.

2. Игрушка для лакомств — развлечение для умных собак

Простое, но гениальное изобретение: внутрь игрушки кладётся лакомство, и питомец должен постараться, чтобы его достать. Это отличный способ развлечь собаку, особенно если её приходится оставлять дома одну. Занятие с игрушкой поможет питомцу не скучать и не тревожить соседей лаем.

3. Лежак-тоннель — уютное убежище для активных животных

Этот аксессуар подходит не только кошкам, но и хорькам, которым нравятся укромные места. Лежак-тоннель создаёт ощущение защищённости и тепла, что делает его идеальным местом для отдыха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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