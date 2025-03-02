Три находки для питомцев, которые заставят вас пожалеть, что не купили их раньше

Современные магазины для животных предлагают множество удобных аксессуаров, которые могут не только порадовать ваших питомцев, но и облегчить жизнь их хозяев. Если вы хотите, чтобы ваш любимец чувствовал себя уютно, обратите внимание на эти полезные вещи.
Кошки обожают тёплые места, а батарея — идеальное место для отдыха. Специальный гамак, который крепится на радиатор, станет любимым уголком вашего пушистого друга. Теперь он сможет наслаждаться теплом и наблюдать за окружающим миром с высоты.
Простое, но гениальное изобретение: внутрь игрушки кладётся лакомство, и питомец должен постараться, чтобы его достать. Это отличный способ развлечь собаку, особенно если её приходится оставлять дома одну. Занятие с игрушкой поможет питомцу не скучать и не тревожить соседей лаем.
Этот аксессуар подходит не только кошкам, но и хорькам, которым нравятся укромные места. Лежак-тоннель создаёт ощущение защищённости и тепла, что делает его идеальным местом для отдыха.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.