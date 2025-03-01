Разум или инстинкт? Эти обезьяны бонобо троллят людей в научном эксперименте

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее исследование показало, что обезьяны способны распознавать, когда их сородичи или люди не обладают определённой информацией, что ранее считалось уникальной человеческой чертой. Эта способность, известная как "теория разума", лежит в основе сложного социального поведения, сотрудничества и коммуникации.

Фото: Wikimedia Commons by LaggedOnUser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ обезьяны, бонобо

Экспериментальная методика

Учёные из Университета Джона Хопкинса, включая доцента Криса Крупени и докторанта Люка Таунроу, провели эксперимент с тремя самцами бонобо:

25-летним Ньотой, 43-летним Канзи и 13-летним Теко, проживающими в научно-исследовательском центре Ape Initiative.

В ходе эксперимента один из бонобо сидел напротив Таунроу за столом и наблюдал, как второй человек прячет лакомство под одной из трёх чашек.

В некоторых случаях Таунроу видел, куда спрятано лакомство, в других — нет. Бонобо получал угощение, если Таунроу правильно указывал на его местоположение.

Реакции бонобо

Когда Таунроу знал, где находится лакомство, он спрашивал: "Где виноград?" и ждал 10 секунд. В этих случаях обезьяны обычно сидели спокойно, ожидая угощения.

Однако, когда Таунроу не знал местоположения лакомства, бонобо быстро и явно указывали на правильную чашку. Канзи, например, был особенно настойчив, несколько раз постукивая, чтобы привлечь внимание.

Выводы исследования

Эти результаты подтверждают, что обезьяны способны различать, когда партнёр обладает или не обладает информацией, и могут адаптировать своё поведение соответственно.

Это открытие бросает вызов представлению о том, что "теория разума" присуща исключительно людям, и предполагает, что такие когнитивные способности могли развиться у общего предка человека и обезьян миллионы лет назад.

"Способность понимать пробелы в понимании другого — это в основном самое сложное наше социальное поведение, центральный способов, которыми сотрудничаем, общаемся и работаем стратегически вместе", - отметил Крупени.

Она добавил, что хотя обезьяны явно стремятся изменить поведение партнёра, остаётся открытым вопрос, пытаются ли они изменить его ментальное состояние или убеждения.

Уточнения

Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ (лат. Pan paniscus) — вид млекопитающих из семейства гоминид. Масса тела самцов — около 43 кг, самок — 33 кг. Обитает бонобо в тропических лесах Центральной Африки на небольшой территории между реками Конго и Луалаба.

