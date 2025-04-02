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Хотите умного питомца? Вот 5 самых сообразительных пород

1:42
Зоосфера

Споры о том, какая собака самая умная, не утихают уже десятилетиями. Однако специалисты выделяют несколько пород, которые отличаются исключительным интеллектом, быстрой обучаемостью и невероятной сообразительностью.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

Шелти — мини-колли с острым умом

Шелти — миниатюрная версия колли, которую когда-то разводили для выпаса скота. Эти собаки невероятно преданы, любят внимание и легко осваивают новые команды.

Золотистый ретривер — аристократ среди собак

Золотистые ретриверы не только дружелюбны, но и обладают выдающимся интеллектом. Они быстро запоминают команды, терпеливы и легко обучаемы.

Немецкая овчарка — интеллект и дисциплина

Немецкие овчарки известны своим умом, выносливостью и сообразительностью. Благодаря этим качествам они успешно работают в полиции, службе спасения и в качестве собак-поводырей. Щенков можно начинать обучать уже с нескольких месяцев.

Пудель — не только украшение, но и умница

Эта порода может удивить даже тех, кто считает её исключительно декоративной. Пудели тонко реагируют на команды и интонации хозяина, а их сообразительность делает их отличными цирковыми артистами и компаньонами.

Бордер-колли — умный, но своенравный

Бордер-колли считается одной из самых умных пород в мире, однако их характер требует особого подхода. Если хозяин уделяет собаке мало внимания, она может сознательно игнорировать команды. Эти питомцы нуждаются в регулярных тренировках и активном общении.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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