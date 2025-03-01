Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли рыба узнать человека? Долгое время считалось, что это невозможно, но недавнее исследование Института Макса Планка доказало обратное. Учёные выяснили, что некоторые виды рыб могут не только запоминать дайверов, но и отличать их друг от друга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Эксперимент в открытом море

Научная работа проводилась в Средиземном море, где исследователи наблюдали за группой рыб, которые регулярно сопровождали их во время погружений.

Особенно интересное поведение демонстрировали два вида лещей. Однажды команда заметила, что рыбы следуют за определённым дайвером, который раздавал корм. Но действительно ли они узнавали его, или это было просто совпадение?

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели серию экспериментов. Вначале рыбы учились следовать за дайвером, который носил яркую жилетку.

Постепенно заметные элементы снаряжения убирались, пока не осталось только стандартное оборудование. Несмотря на это, рыбы продолжали следовать именно за этим человеком.

"Сразу, как только я вошла в воду, прошло всего несколько секунд, прежде чем я увидела, как они плывут ко мне, как будто появляются из ниоткуда", — вспоминает одна из исследовательниц, Катинка Солер.

Проверка на распознавание

На следующем этапе эксперимента перед рыбами поставили более сложную задачу. В воду одновременно спускались два дайвера: один из них ранее раздавал еду, другой — нет.

В первый день рыбы следовали за обоими, но уже со второго дня большинство из них выбирали именно того, кто их кормил.

Однако, когда обоих дайверов одели в одинаковые костюмы, рыбы потеряли способность различать их. Это подтвердило, что они ориентируются именно на визуальные сигналы, такие как цвет экипировки.

Рыбьи когнитивные способности

"Почти у всех рыб есть цветное зрение, так что неудивительно, что они могут учиться распознавать человека по определённым особенностям его внешности", — объясняет соавтор исследования, Маелан Томасек.

Оказалось, что рыбы, подобно людям, могут приближаться к лицам, изучать их и даже пытаться различить их детали.

Более того, возможно, при более длительном обучении они смогли бы запоминать и другие черты, например, форму рук или движения.

Нам пора изменить взгляд на рыб

Этот эксперимент заставляет задуматься о когнитивных способностях подводных обитателей. Долгое время рыбы считались существами с примитивным интеллектом, но новое исследование показывает, что они способны учиться, запоминать информацию и даже различать людей.

"Нас не должно удивлять, что рыбы могут узнавать нас. Удивительно, что мы до сих пор этому удивляемся", — подытожил профессор Алекс Джордан.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

