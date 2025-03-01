Настоящий биохакер среди насекомых: её яд умнее, чем твоя система безопасности

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Зоосфера

Укус гигантской многоножки Scolopendra morsitans способен мгновенно парализовать добычу. Это агрессивное тропическое создание, обладающее десятками ног и мощными клешнями, выделяет яд, который способен изменять свой состав в зависимости от ситуации. Недавнее исследование показало, что этот хищник владеет уникальной тактикой выживания, которая ранее оставалась незамеченной.

Многоножка
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Многоножка

Необычная способность к адаптации

Биологи годами изучали яд многоножек, но новые эксперименты изменили представление о его составе. Чтобы добыть образцы яда, ученые обычно применяли легкий электрический разряд, заставляя Scolopendra morsitans реагировать и выделять токсичные вещества. Предполагалось, что таким образом удается собрать весь спектр ядовитых компонентов.

Однако исследовательница Ванесса Шендель решила пойти дальше и проверить, отличается ли состав яда в ситуациях охоты и самозащиты. Она использовала новый метод, имитируя нападение хищника, чтобы многоножка выделила защитный яд.

Результаты оказались поразительными: яд, собранный разными методами, имел совершенно разные свойства. Это открытие перевернуло представления ученых о токсинах и способах их секреции у многоножек.

Два типа яда: атака и защита

Изучение влияния яда на живые организмы подтвердило:

  • Яд, используемый для нападения, вызывает паралич, но не боль.
  • Защитный яд, выделяемый в случае угрозы, обладает мощным болевым эффектом, который отпугивает потенциальных хищников.

Этот феномен объясняется тем, что секреция токсинов происходит в разных железах. В организме многоножки 20 000 клеток, ответственных за выработку яда, реагируют на разные стимулы:

  • Одни выделяют токсин при сжатии мышц во время нападения.
  • Другие активируются под воздействием нервных и гормональных сигналов, отвечая за защитную реакцию.

Таким образом, многоножка экономит ядовитые ресурсы, поскольку на их восстановление требуется время. Это эволюционное преимущество делает ее более устойчивой к атакам, снижая период уязвимости.

Заставит ли это пересмотреть яды других животных

Исследование Scolopendra morsitans поставило перед учеными новый вопрос: может ли этот механизм работать у других ядовитых существ? До сих пор считалось, что яд любого животного представляет собой стабильный и неизменный набор токсинов. Однако новые данные говорят об обратном.

Если аналогичные свойства будут обнаружены у змей, скорпионов или пауков, это может изменить не только подход к изучению ядовитых организмов, но и разработку противоядий. Теперь ученым предстоит выяснить, какие еще виды умеют настраивать свой яд в зависимости от угрозы или добычи.

Уточнения

Многоножки (лат. Myriapoda) — надкласс беспозвоночных животных, объединяющий четыре класса наземных членистоногих (симфил, губоногих, двупарноногих и пауропод, последних обычно объединяют в одну группу).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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