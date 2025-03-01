Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РусЛайн открывает билеты: Котлас–Петербург за 1 час 40 минут
Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма
Очередной скандал на шоу Голос: Полина Гагарина снова устроила истерику и чуть не подралась с Бастой
Дрожжи и сахар: как вырастить перец всего за месяц
Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Настоящий биохакер среди насекомых: её яд умнее, чем твоя система безопасности
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги

Твой лучший защитник от насекомых: он не попросит зарплату, зато способен напугать до инфаркта

3:38
Зоосфера

Арахнофобия — одна из самых распространенных фобий, и даже те, кто не панически боится пауков, редко испытывают радость при виде восьминогих гостей у себя дома. Однако прежде чем взять тапок и избавиться от незваного гостя, стоит узнать, почему пауки полезны и какую роль они играют в вашем доме.

Домашний паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук

Мифы о пауках: пора развенчать страшилки

Первое, что нужно знать — пауки не заползают в уши, нос и тем более в рот, пока вы спите. Это популярный миф, не имеющий под собой научных оснований. Эксперты уверяют: вероятность проглотить паука во сне близка к нулю, поскольку эти создания стараются избегать людей и предпочитают темные укромные уголки.

Кроме того, большинство домашних пауков не представляют опасности — они не агрессивны, предпочитают держаться в стороне и нападают только в случае угрозы.

Пауки — природные защитники дома

Если вы терпеть не можете насекомых, то пауки — лучшие союзники в борьбе с ними. Эти хищники ловят:

  • Комаров, которые могут переносить инфекции.
  • Тараканов, являющихся разносчиками бактерий.
  • Моль, способную уничтожить одежду и продукты.
  • Мух, которые оставляют яйца на еде.

По оценкам ученых, пауки ежегодно уничтожают до 800 миллионов тонн насекомых! Это естественный способ борьбы с вредителями без химикатов и ловушек.

Паутина как индикатор чистоты воздуха

Еще один неожиданный плюс пауков — их паутина помогает очищать воздух от загрязнений. Она задерживает мелкие частицы пыли, аллергены и даже токсичные вещества. Если в вашем доме живет паук, он может стать естественным индикатором чистоты — если паутина быстро загрязняется, значит, воздух далек от идеального.

Пауки и экосистема: баланс, который нельзя нарушать

Многие не задумываются, что пауки играют важную роль в экосистеме. Если их популяция сокращается, численность насекомых выходит из-под контроля, что может привести к серьезным последствиям.

К примеру, отсутствие пауков способствует увеличению количества мух и тараканов, которые переносят бактерии и могут провоцировать аллергические реакции.

Стоит ли бояться пауков

Почти все пауки ядовиты, но из 50 000 видов лишь немногие опасны для человека. Большинство домашних пауков даже не способны прокусить кожу, а их яд не причиняет серьезного вреда.

К тому же они боятся людей больше, чем мы их. Их главная цель — не быть замеченными и тихо охотиться в темных углах.

А если вы не хотите пауков в доме

Если мысль о пауках вас все же пугает, но вы не хотите убивать их, есть гуманные способы избавиться от них:

  • Аккуратно перенесите паука на улицу, используя стакан и лист бумаги.
  • Уберите источники пищи, сокращая количество насекомых в доме.
  • Закройте щели и трещины, через которые пауки могут проникнуть внутрь.

Подведем итог: пауки — друзья, а не враги

Пауки — не опасные захватчики, а полезные естественные санитары, помогающие контролировать количество вредителей. Они не несут серьезной угрозы и даже могут свидетельствовать о благополучии экосистемы вашего дома.

Так что, возможно, в следующий раз, увидев паука, вы подумаете дважды, прежде чем убить его.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
РусЛайн открывает билеты: Котлас–Петербург за 1 час 40 минут
Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма
Очередной скандал на шоу Голос: Полина Гагарина снова устроила истерику и чуть не подралась с Бастой
Дрожжи и сахар: как вырастить перец всего за месяц
Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Настоящий биохакер среди насекомых: её яд умнее, чем твоя система безопасности
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги
Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.