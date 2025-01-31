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Пернатая мафия вышла из-под контроля: чайки терроризируют и держат в страхе целую деревню

3:30
Зоосфера

Жители небольшой английской деревни Олтем в графстве Ланкашир столкнулись с настоящим кошмаром. После расширения местного полигона тысячи чаек заполонили небо, превращая жизнь людей в бесконечную борьбу за чистоту и безопасность. Но самое пугающее — чайки не просто загрязняют улицы и дворы, они начали сбрасывать на жителей остатки пищи и кости животных.

Птица Чайка
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Птица Чайка

Небо, полное костей: жители боятся выходить на улицу

По оценкам, ежедневно над Олтемом пролетают около 5000 чаек, и каждая из них потенциально несет угрозу. Гэри Хаф, один из местных жителей, рассказывает:

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Мы находим бараньи и куриные кости на крышах, в садах и даже в салонах автомобилей. Мы больше не можем спокойно сидеть во дворе, не опасаясь, что нас испачкают помет или мусор, сброшенный с неба."

Жители вынуждены адаптироваться: многие перестали устраивать барбекю, закрывают окна даже в хорошую погоду и стараются меньше выходить на улицу.

Опасность для людей и животных

Страдают не только взрослые — даже домашние животные оказались под угрозой. Джули Биртвелл, еще одна жительница Олтема, рассказала, что ее кокер-спаниель недавно заболел после того, как съел что-то, сброшенное чайками.

"Я уверена, что мой пес отравился, когда нашел что-то во дворе. Мы больше не можем спокойно выгуливать животных, ведь никто не знает, что принесет очередной 'подарок' с неба."

Финансовые потери: бизнес страдает от нападений чаек

Проблемы затронули и местные магазины. Роб Росс, управляющий магазином товаров для дома, заявил, что их продукция регулярно оказывается испорченной из-за птичьих атак:

"Никто не хочет покупать вещи, покрытые птичьим пометом. Это огромные финансовые потери для бизнеса."

Что делают власти и владельцы свалки

Компания Suez Recycling and Recovery UK Ltd, отвечающая за свалку, утверждает, что работает в рамках установленных норм и старается минимизировать ущерб для окружающей среды. Однако местные жители настаивают, что этого недостаточно, и требуют приостановить вывоз мусора, пока не будет найдено более подходящее место для отходов.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании уже взяло ситуацию на контроль и пытается найти решение, но пока чайки продолжают терроризировать Олтем.

Чайки: хищники современных городов

Несмотря на то, что в Олтеме чаек считают злодеями, эти птицы известны своей невероятной приспособляемостью. Они умны, хитры и умеют добывать пищу любыми способами.

Некоторые факты о чайках

  • Они способны сбрасывать раковины моллюсков с высоты, чтобы разбить их о камни.
  • Их часто замечают крадущими еду у туристов в прибрежных городах.
  • В ряде культур чайки считаются символами удачи, но для жителей Олтема это явно не тот случай.

Будет ли найдено решение

Жители продолжают бороться за чистоту своего города, надеясь, что власти примут меры и остановят этот кошмар. Однако пока тысячи чаек продолжают кружить над деревней, сбрасывая кости и мусор с неба, ситуация остается критической.

Уточнения

Ча́йки (лат. Larus) — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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