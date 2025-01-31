Пернатая мафия вышла из-под контроля: чайки терроризируют и держат в страхе целую деревню

Жители небольшой английской деревни Олтем в графстве Ланкашир столкнулись с настоящим кошмаром. После расширения местного полигона тысячи чаек заполонили небо, превращая жизнь людей в бесконечную борьбу за чистоту и безопасность. Но самое пугающее — чайки не просто загрязняют улицы и дворы, они начали сбрасывать на жителей остатки пищи и кости животных.
По оценкам, ежедневно над Олтемом пролетают около 5000 чаек, и каждая из них потенциально несет угрозу. Гэри Хаф, один из местных жителей, рассказывает:
"Ситуация ухудшается с каждым днем. Мы находим бараньи и куриные кости на крышах, в садах и даже в салонах автомобилей. Мы больше не можем спокойно сидеть во дворе, не опасаясь, что нас испачкают помет или мусор, сброшенный с неба."
Жители вынуждены адаптироваться: многие перестали устраивать барбекю, закрывают окна даже в хорошую погоду и стараются меньше выходить на улицу.
Страдают не только взрослые — даже домашние животные оказались под угрозой. Джули Биртвелл, еще одна жительница Олтема, рассказала, что ее кокер-спаниель недавно заболел после того, как съел что-то, сброшенное чайками.
"Я уверена, что мой пес отравился, когда нашел что-то во дворе. Мы больше не можем спокойно выгуливать животных, ведь никто не знает, что принесет очередной 'подарок' с неба."
Проблемы затронули и местные магазины. Роб Росс, управляющий магазином товаров для дома, заявил, что их продукция регулярно оказывается испорченной из-за птичьих атак:
"Никто не хочет покупать вещи, покрытые птичьим пометом. Это огромные финансовые потери для бизнеса."
Компания Suez Recycling and Recovery UK Ltd, отвечающая за свалку, утверждает, что работает в рамках установленных норм и старается минимизировать ущерб для окружающей среды. Однако местные жители настаивают, что этого недостаточно, и требуют приостановить вывоз мусора, пока не будет найдено более подходящее место для отходов.
Агентство по охране окружающей среды Великобритании уже взяло ситуацию на контроль и пытается найти решение, но пока чайки продолжают терроризировать Олтем.
Несмотря на то, что в Олтеме чаек считают злодеями, эти птицы известны своей невероятной приспособляемостью. Они умны, хитры и умеют добывать пищу любыми способами.
Жители продолжают бороться за чистоту своего города, надеясь, что власти примут меры и остановят этот кошмар. Однако пока тысячи чаек продолжают кружить над деревней, сбрасывая кости и мусор с неба, ситуация остается критической.
Ча́йки (лат. Larus) — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах.
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