Кошки и их воспоминания: как одно событие может изменить всё

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как устроена кошачья память

Кошачья память уникальна и интересна. Исследования показывают, что кошки обладают эпизодической памятью, то есть они помнят не сами действия, а обстоятельства, при которых эти действия произошли. Это означает, что они запоминают важные события, которые играют ключевую роль в их выживании или, в случае домашних питомцев, в их комфортном существовании.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Что запоминают кошки

Кошачья память хранит те события, которые необходимы для безопасности и комфорта животного. Не имеет значения, каким способом кошка получила информацию, большинство из неё остаётся в её мозгу на протяжении всей жизни. Например, если животное сталкивается с угрозой или, наоборот, с заботой и вниманием, эти события сохраняются и влияют на поведение кошки в будущем.

Запоминают ли кошки первого хозяина

Кошки способны запоминать людей, которые сыграли значительную роль в их жизни. Например, если хозяин был добрым и заботливым, то кошка обязательно будет помнить его. Напротив, если питомец пережил жестокое обращение, ему будет сложно доверять людям. Таким образом, первое впечатление о человеке сильно влияет на отношение кошки к нему в дальнейшем.

Помнят ли кошки своих спасителей

Коты часто помнят тех, кто спас их от опасности. Специалисты считают, что они могут воспроизвести в памяти детали своей жизни до спасения и даже чувствовать благодарность к своему спасителю.

Помнят ли коты свою маму

Интересный факт: подросшие котята обычно не помнят свою маму, хотя она может воспринимать их как своих детей. Через несколько месяцев после рождения у кошки исчезает материнский инстинкт, и она начинает воспринимать своих взрослых котят как соперников. Тем не менее, они могут ужиться в одном доме, но это больше связано с хорошим уходом, а не с родственными узами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



