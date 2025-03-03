Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риелтор раскрыл секрет: в эти два месяца выгоднее всего снимать квартиру — не проспите момент
Модный приговор: 5 вещей, которые испортят ваш образ этой весной
США и Украина: как скандал повлияет на мирное урегулирование?
Миллионы за тишину: странный запрет в сердце Ватикана
Зачем спортсмены пьют свекольный сок? Нет, это не эксперимент
Злость и ненависть Красной Шапочки: Кушанашвили заявил, что Поплавская желает ему смерти
Путешествие без проблем: как избежать трудностей с долларом за границей
Гравитационные волны после слияния звёзд помогут переписать законы физики
Две ложки этого средства на литр воды и комнатные цветы будут расти в разы быстрее

Кошки и их воспоминания: как одно событие может изменить всё

2:03
Зоосфера

Как устроена кошачья память

Кошачья память уникальна и интересна. Исследования показывают, что кошки обладают эпизодической памятью, то есть они помнят не сами действия, а обстоятельства, при которых эти действия произошли. Это означает, что они запоминают важные события, которые играют ключевую роль в их выживании или, в случае домашних питомцев, в их комфортном существовании.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Что запоминают кошки

Кошачья память хранит те события, которые необходимы для безопасности и комфорта животного. Не имеет значения, каким способом кошка получила информацию, большинство из неё остаётся в её мозгу на протяжении всей жизни. Например, если животное сталкивается с угрозой или, наоборот, с заботой и вниманием, эти события сохраняются и влияют на поведение кошки в будущем.

Запоминают ли кошки первого хозяина

Кошки способны запоминать людей, которые сыграли значительную роль в их жизни. Например, если хозяин был добрым и заботливым, то кошка обязательно будет помнить его. Напротив, если питомец пережил жестокое обращение, ему будет сложно доверять людям. Таким образом, первое впечатление о человеке сильно влияет на отношение кошки к нему в дальнейшем.

Помнят ли кошки своих спасителей

Коты часто помнят тех, кто спас их от опасности. Специалисты считают, что они могут воспроизвести в памяти детали своей жизни до спасения и даже чувствовать благодарность к своему спасителю.

Помнят ли коты свою маму

Интересный факт: подросшие котята обычно не помнят свою маму, хотя она может воспринимать их как своих детей. Через несколько месяцев после рождения у кошки исчезает материнский инстинкт, и она начинает воспринимать своих взрослых котят как соперников. Тем не менее, они могут ужиться в одном доме, но это больше связано с хорошим уходом, а не с родственными узами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы
Красота и стиль
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы Аудио 
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Домашние животные
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
Чем грозит кормление собаки перед сном: неожиданные последствия
Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает
Забудьте о твёрдом сыре: 4 способа сделать сливочный сыр идеально мягким для любого рецепта
Сон и жидкость: Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять питьем перед сном
Земля вращается быстрее: Мир готовится к отрицательной секунде
Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.