Секреты борьбы с блохами, которые убивают не только насекомых, но и природу

Неужели ваш питомец – источник не только любви, но и экологической угрозы

Учёные Университета Сассекса пришли к тревожным выводам: пестициды, содержащиеся в средствах от блох, наносят серьезный вред окружающей среде. Эти химические вещества загрязняют 98% рек Англии, что приводит к гибели птенцов певчих птиц. Причина в том, что пестициды попадают в гнезда через шерсть домашних животных.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая собака

Экологическая угроза от пестицидов

Хотя ветеринары советуют проводить обработку питомцев от блох раз в месяц, ученые призывают пересмотреть этот подход. Пестициды, которые попадают в природу, оказывают разрушительное воздействие на экосистему. Они загрязняют водоемы, а химикаты, в свою очередь, угрожают жизни местных животных.

Профессор Дэйв Гоулсон подчеркнул, что загрязнение происходит не только от купания собак, но и от стирки постельного белья, на котором остались следы химических веществ.

Альтернативы и новые решения

В ответ на проблемы, вызванные пестицидами, ученые предлагают рассмотреть альтернативные способы борьбы с блохами, такие как лавандовое масло и уксус. Однако, такие методы требуют дополнительных исследований, так как некоторые эфирные масла могут быть токсичны для животных.

На данный момент эксперты рекомендуют инъекционные препараты, которые считаются более безопасными для животных и окружающей среды.

Профилактика и уход

Кроме того, владельцы домашних питомцев могут использовать гребни для проверки на наличие блох и поддерживать чистоту в доме, чтобы снизить риск заражения. Это позволит снизить необходимость в химических обработках и защитить как животных, так и природу.

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.



