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Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать

2:37
Зоосфера

Кошки — символ уюта, тепла и домашнего комфорта. Их пушистая шерсть и умильная мордочка так и манят взять их на руки и приласкать. Но нравится ли это самим кошкам? На самом деле нет. Более того, частые обнимашки могут навредить не только питомцу, но и его владельцу.

1. Гигиена: чистоплотные, но не стерильные

Кошки действительно постоянно вылизываются, но это не значит, что они чистые с точки зрения человеческой гигиены. Они не моют лапы с мылом, не принимают душ и не чистят зубы. На их шерсти и когтях могут оставаться бактерии, грибки и аллергены, а в слюне — опасные микроорганизмы. Даже если кошка домашняя, вы сами приносите на обуви частицы грязи с улицы, и они попадают на её лапы и шерсть.

2. Болезни, о которых вы не подозреваете

Даже самые ухоженные домашние кошки могут быть носителями скрытых инфекций. Если животное гуляет на улице, риск возрастает в разы. Вы можете не заметить симптомов, но болезнь всё равно может передаваться человеку — например, через микроповреждения на коже. Некоторые инфекции, такие как токсоплазмоз или грибковые заболевания, долгое время остаются незаметными, но представляют угрозу для людей, особенно с ослабленным иммунитетом.

3. Темперамент: кошка — не игрушка

Кошки — независимые существа, и далеко не все из них любят, когда их тискают. Многие терпят ласку только до определённого предела, а потом начинают защищаться: царапают, кусаются или просто убегают. Если животное не в настроении, объятия могут вызвать у него стресс и дискомфорт.

4. Мистика: что говорят приметы?

Кошки всегда были окружены мифами и суевериями. В древности верили, что они защищают дом от злых духов, а в некоторых культурах считалось, что они забирают на себя негативную энергию. Даже если в мистику вы не верите, факт остаётся фактом: у кошек очень тонкая связь с эмоциями человека. Если кошка не хочет, чтобы её трогали, возможно, стоит к ней прислушаться.

Любовь к кошке — это не только ласки и объятия. Важно учитывать её характер, настроение и границы. Если питомец не настроен на тактильный контакт, лучше не навязывать ему свою любовь. А если очень хочется обниматься, то всегда можно завести собаку!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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