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Эти ошибки при поездках с питомцем могут обернуться катастрофой

3:41
Зоосфера

Путешествие с домашним животным может быть незабываемым приключением, если подготовиться заранее и учитывать его потребности. От проверки документов до адаптации в новых условиях — есть несколько важных шагов, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность вашего четвероногого друга.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

Как подготовиться к поездке

1. Визит к ветеринару

Перед путешествием убедитесь, что питомец здоров, у него есть все необходимые прививки и актуальный ветеринарный паспорт. Особенно важно это при международных поездках. Также заранее позаботьтесь о защите от клещей, блох и других паразитов.

2. Идентификация и безопасность

• Чипирование — обязательная мера для путешествий, помогающая найти потерявшегося питомца.
• Адресник с вашим телефоном и именем питомца значительно увеличит шансы на его возврат.
• Недавняя фотография поможет быстрее опознать питомца, если он потеряется.

3. Привыкание к переноске

Если питомцу предстоит ехать в переноске, дайте ему время привыкнуть к ней заранее. Позвольте ему заходить в переноску самостоятельно, положите туда знакомый плед или игрушку, создайте положительные ассоциации.

Как сделать поездку комфортной

Путешествие на автомобиле

Безопасность прежде всего: используйте специальные ремни или автопереноску, чтобы питомец не передвигался по салону.
Остановки каждые 2-3 часа: давайте питомцу возможность попить воды и размяться.
Профилактика тошноты: не кормите питомца перед дорогой и во время поездки. Если у него часто бывает укачивание, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Перелёт с питомцем

Уточните правила авиакомпании: некоторые перевозчики позволяют маленьким животным лететь в салоне, а более крупным приходится путешествовать в багажном отделении.
Бронь заранее: количество мест для животных в самолёте ограничено.
Прогулка перед полётом поможет питомцу расслабиться. В переноску стоит положить впитывающие салфетки на случай непредвиденных ситуаций.

Путешествие на пароме или поезде

• Бронируйте место для питомца заранее, так как количество таких мест ограничено.
• Если возможно, давайте питомцу прогуляться по палубе (на поводке) или обеспечьте ему комфортное место в специальной зоне для животных.
• Не оставляйте животное под прямыми солнечными лучами или на сквозняке.

Как питомцы реагируют на путешествия

Реакция животных на поездки зависит от их темперамента и предыдущего опыта. Одни любят новые запахи и виды, другие испытывают сильный стресс из-за смены обстановки. Главное — создать питомцу чувство безопасности:
• Возьмите с собой знакомые вещи (одеяло, игрушку).
• Проявляйте спокойствие — питомцы чувствуют настроение хозяина.
• Не оставляйте питомца надолго без внимания, особенно в новом месте.

Советы для удачного путешествия

• Ознакомьтесь с правилами перевозки животных на выбранном транспорте.
• Возьмите с собой аптечку для питомца (бинты, антисептик, лекарства).
• Планируйте маршрут так, чтобы не подвергать питомца лишнему стрессу.
• Держите чистую воду и запас корма в лёгком доступе.

Правильная подготовка — залог комфортного путешествия не только для вас, но и для вашего четвероногого друга.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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