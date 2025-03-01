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Гладить ежей — смертельно опасно: вот почему ветеринары запрещают это делать

1:37
Зоосфера

Кажется, что маленький ёжик — это безобидное и милое создание. Но ветеринары предупреждают: за колючей внешностью скрывается смертельная угроза. Эти животные могут быть даже опаснее змей!

Собака и ёж
Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака и ёж

Сальмонелла: невидимый убийца

Более 90 % диких ежей являются носителями сальмонеллы. В 2020 году в Великобритании вспышка этой инфекции, вызванная контактом с ежами, унесла жизни троих детей. Опасные бактерии покрывают не только рот животного, но и его иглы и шерсть, оставаясь активными даже после тщательного мытья рук.

Иглы — рассадник инфекций

Колючий панцирь ежа — это не только защита, но и ловушка для паразитов. На одном животном может жить до 500 клещей, многие из которых переносят энцефалит и болезнь Лайма. Прикосновение к заражённому ежу равносильно укусу инфицированного насекомого.

Как помочь ежам, не подвергая себя опасности?

• Не трогать! Если необходимо перенести животное, надевайте плотные перчатки и маску.
• Дезинфекция. Если контакт всё же произошёл, обработайте кожу хлоргексидином и немедленно обратитесь к врачу.
• Кормите на расстоянии. Если хотите помочь, оставьте еду (например, кошачий корм) в укромном месте.

"Ежи — не домашние питомцы, а переносчики смертельных болезней", — подчёркивает инфекционист Мария Громова.

Любовь к природе не должна стоить вам жизни!

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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