Гладить ежей — смертельно опасно: вот почему ветеринары запрещают это делать

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что маленький ёжик — это безобидное и милое создание. Но ветеринары предупреждают: за колючей внешностью скрывается смертельная угроза. Эти животные могут быть даже опаснее змей!

Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака и ёж

Сальмонелла: невидимый убийца

Более 90 % диких ежей являются носителями сальмонеллы. В 2020 году в Великобритании вспышка этой инфекции, вызванная контактом с ежами, унесла жизни троих детей. Опасные бактерии покрывают не только рот животного, но и его иглы и шерсть, оставаясь активными даже после тщательного мытья рук.

Иглы — рассадник инфекций

Колючий панцирь ежа — это не только защита, но и ловушка для паразитов. На одном животном может жить до 500 клещей, многие из которых переносят энцефалит и болезнь Лайма. Прикосновение к заражённому ежу равносильно укусу инфицированного насекомого.

Как помочь ежам, не подвергая себя опасности?

• Не трогать! Если необходимо перенести животное, надевайте плотные перчатки и маску.

• Дезинфекция. Если контакт всё же произошёл, обработайте кожу хлоргексидином и немедленно обратитесь к врачу.

• Кормите на расстоянии. Если хотите помочь, оставьте еду (например, кошачий корм) в укромном месте.

"Ежи — не домашние питомцы, а переносчики смертельных болезней", — подчёркивает инфекционист Мария Громова.

Любовь к природе не должна стоить вам жизни!

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

