Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место

Вы слышите жалобное "мяу" на рассвете, встаете, чтобы насыпать корм, а ваша кошка с триумфом наблюдает за вашим послушанием. Думаете, это забота? На самом деле вас ловко обвели вокруг лапы.
Интересный факт: взрослые кошки почти не мяукают друг с другом. Они придумали этот звук специально для общения с людьми. В дикой природе их язык — это запахи, позы и прикосновения. Но, пожив с человеком, они быстро поняли, что голос вызывает реакцию куда быстрее.
Кошачье мяуканье — это тонко настроенный инструмент манипуляции. Короткое и звонкое "мяу" напоминает плач младенца, на который мы инстинктивно реагируем. Протяжный и хриплый звук вызывает тревогу, а тихое мурлыкающее "мрр-мяу" звучит как комплимент: "Ты лучший хозяин, порадуй меня вкусняшкой".
Кошки — настоящие исследователи. Они внимательно наблюдают, какие звуки вызывают у вас мгновенную реакцию, и используют их в будущем. Если однажды громкий крик привёл к наполнению миски, будьте уверены — он повторится снова.
Самые хитрые питомцы идут дальше: они подражают плачу ребёнка или даже кашлю хозяина, чтобы привлечь внимание. Если же голосовые уловки не работают, они переходят к тяжёлой артиллерии — начинают сбрасывать предметы или разыгрывают сцену с "невидимым врагом" за закрытой дверью.
• Не ведитесь на провокации. Если кошка мяукает у уже наполненной миски — не подходите.
• Игнорируйте ночные концерты. Да, это сложно, но необходимо.
• Поощряйте правильное поведение. Давайте внимание, когда кошка ведёт себя тихо.
Со временем питомец поймёт: крики не работают, а тишина вознаграждается. Правда, не расслабляйтесь — кошки гениальны. Как только один способ перестанет работать, они придумают новый. Война за ваше внимание никогда не заканчивается!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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