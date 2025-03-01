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Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место

2:13
Зоосфера

Вы слышите жалобное "мяу" на рассвете, встаете, чтобы насыпать корм, а ваша кошка с триумфом наблюдает за вашим послушанием. Думаете, это забота? На самом деле вас ловко обвели вокруг лапы.

Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Как кошки управляют людьми?

Интересный факт: взрослые кошки почти не мяукают друг с другом. Они придумали этот звук специально для общения с людьми. В дикой природе их язык — это запахи, позы и прикосновения. Но, пожив с человеком, они быстро поняли, что голос вызывает реакцию куда быстрее.

Кошачье мяуканье — это тонко настроенный инструмент манипуляции. Короткое и звонкое "мяу" напоминает плач младенца, на который мы инстинктивно реагируем. Протяжный и хриплый звук вызывает тревогу, а тихое мурлыкающее "мрр-мяу" звучит как комплимент: "Ты лучший хозяин, порадуй меня вкусняшкой".

Метод проб и ошибок

Кошки — настоящие исследователи. Они внимательно наблюдают, какие звуки вызывают у вас мгновенную реакцию, и используют их в будущем. Если однажды громкий крик привёл к наполнению миски, будьте уверены — он повторится снова.

Самые хитрые питомцы идут дальше: они подражают плачу ребёнка или даже кашлю хозяина, чтобы привлечь внимание. Если же голосовые уловки не работают, они переходят к тяжёлой артиллерии — начинают сбрасывать предметы или разыгрывают сцену с "невидимым врагом" за закрытой дверью.

Как перестать быть марионеткой?

Не ведитесь на провокации. Если кошка мяукает у уже наполненной миски — не подходите.
Игнорируйте ночные концерты. Да, это сложно, но необходимо.
Поощряйте правильное поведение. Давайте внимание, когда кошка ведёт себя тихо.

Со временем питомец поймёт: крики не работают, а тишина вознаграждается. Правда, не расслабляйтесь — кошки гениальны. Как только один способ перестанет работать, они придумают новый. Война за ваше внимание никогда не заканчивается!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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