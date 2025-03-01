90% непривитых кошек умирают от этого: смертельные вирусы в вашей квартире

Тысячи владельцев уверены: если питомец не выходит на улицу, значит, вакцины ему не нужны. Однако реальность доказывает обратное. Вирусы и бактерии не спрашивают разрешения, они попадают в дом через обувь, одежду и даже через открытые окна.
Панлейкопения — или кошачья чумка — смертельно опасна для 90 % непривитых животных. Болезнь развивается молниеносно, симптомы напоминают обычное отравление: вялость, рвота, понос. Пока владелец пытается лечить кота активированным углём, вирус разрушает организм.
Собаки тоже рискуют: даже те, что не гуляют дальше балкона, могут подхватить лептоспироз через заражённую воду или еду. Эта инфекция поражает печень и почки, а человек может заразиться от своего питомца. Лечение долгое, болезненное, а шансы на выживание — всего 50/50.
Некоторые владельцы боятся вакцинации, ссылаясь на миф о том, что прививки вызывают аутизм у животных. Однако ветеринары единогласны: у питомцев нет аутизма, зато есть реальные примеры массовой гибели из-за отказа от вакцинации. Например, вспышки кальцивироза у кошек уничтожали целые помёты.
Даже если вирус мутирует, старая вакцина всё равно даёт защиту от новых штаммов. Именно поэтому ветеринары настоятельно рекомендуют делать прививки по графику.
Некоторые владельцы оправдываются: "Моя кошка прожила 20 лет без прививок". Это удача, а не правило. Современный мир наполнен угрозами, и единственная гарантия защиты — вакцинация.
Она стоит в разы дешевле, чем лечение тяжёлых болезней. И если без прививок питомец может погибнуть с вероятностью 90 %, стоит ли рисковать?
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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