90% непривитых кошек умирают от этого: смертельные вирусы в вашей квартире

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тысячи владельцев уверены: если питомец не выходит на улицу, значит, вакцины ему не нужны. Однако реальность доказывает обратное. Вирусы и бактерии не спрашивают разрешения, они попадают в дом через обувь, одежду и даже через открытые окна.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Опасности, которые невозможно предугадать

Панлейкопения — или кошачья чумка — смертельно опасна для 90 % непривитых животных. Болезнь развивается молниеносно, симптомы напоминают обычное отравление: вялость, рвота, понос. Пока владелец пытается лечить кота активированным углём, вирус разрушает организм.

Собаки тоже рискуют: даже те, что не гуляют дальше балкона, могут подхватить лептоспироз через заражённую воду или еду. Эта инфекция поражает печень и почки, а человек может заразиться от своего питомца. Лечение долгое, болезненное, а шансы на выживание — всего 50/50.

"Прививки вызывают аутизм" — миф или правда?

Некоторые владельцы боятся вакцинации, ссылаясь на миф о том, что прививки вызывают аутизм у животных. Однако ветеринары единогласны: у питомцев нет аутизма, зато есть реальные примеры массовой гибели из-за отказа от вакцинации. Например, вспышки кальцивироза у кошек уничтожали целые помёты.

Даже если вирус мутирует, старая вакцина всё равно даёт защиту от новых штаммов. Именно поэтому ветеринары настоятельно рекомендуют делать прививки по графику.

Цена ошибки

Некоторые владельцы оправдываются: "Моя кошка прожила 20 лет без прививок". Это удача, а не правило. Современный мир наполнен угрозами, и единственная гарантия защиты — вакцинация.

Она стоит в разы дешевле, чем лечение тяжёлых болезней. И если без прививок питомец может погибнуть с вероятностью 90 %, стоит ли рисковать?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

