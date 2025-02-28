Самосознание в мире животных: как зеркала помогают понять, осознают ли животные себя

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Орангутанга по имени Эмбер недавно столкнулась с чем-то неожиданным — зеркалом. Это стало настоящим открытием для неё, и её реакция захватила внимание всей сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Вдохновлённая новым опытом, Эмбер с любопытством изучала своё отражение, рассматривая лицо и рот под разными углами, как будто пыталась понять, что именно она видит.

Но такое поведение характерно не только для Эмбер. Некоторые пользователи отметили, что осознание себя и интерес к собственному отражению — это признак самосознания у животных.

"Осознающие себя животные склонны делать странные жесты перед зеркалом, потому что им нравится исследовать части тела, которые они редко видят". — подметили пользователи сети.

Самосознание в мире животных

Споры о том, какие животные способны узнать себя в зеркале, ведутся уже много лет. Орангутаны, шимпанзе и другие приматы — это те виды, которые могут распознать своё отражение.

Эмбер, например, успешно прошла этот тест ещё в 1973 году, когда смогла идентифицировать отметки на своём теле, используя зеркало. Однако, например, гориллы так и не смогли пройти этот тест.

По словам учёных, животные, которые не осознают, что они видят себя в зеркале, часто ведут себя, как если бы перед ними стоял другой представитель их вида, а не их собственное отражение.

Рассматриваем ли мы себя как Эмбер?

Эмбер, без сомнения, осознаёт, что это её отражение. Но интересно, что именно она думает об этом: пытается ли она понять, как выглядит, или просто забавляется, как люди, когда делают селфи?

Орангутаны — это очень умные и социальные животные. Они могут научиться многому, наблюдая за другими, и демонстрируют интерес к своему телесному состоянию.

Например, в дикой природе они используют листья, чтобы вытирать лицо или защищать руки от колючих плодов.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). В качестве зеркала могут выступать такие материалы как стекло, пластик, металл и др.

