Самосознание в мире животных: как зеркала помогают понять, осознают ли животные себя

Орангутанга по имени Эмбер недавно столкнулась с чем-то неожиданным — зеркалом. Это стало настоящим открытием для неё, и её реакция захватила внимание всей сети.
Вдохновлённая новым опытом, Эмбер с любопытством изучала своё отражение, рассматривая лицо и рот под разными углами, как будто пыталась понять, что именно она видит.
Но такое поведение характерно не только для Эмбер. Некоторые пользователи отметили, что осознание себя и интерес к собственному отражению — это признак самосознания у животных.
"Осознающие себя животные склонны делать странные жесты перед зеркалом, потому что им нравится исследовать части тела, которые они редко видят". — подметили пользователи сети.
Споры о том, какие животные способны узнать себя в зеркале, ведутся уже много лет. Орангутаны, шимпанзе и другие приматы — это те виды, которые могут распознать своё отражение.
Эмбер, например, успешно прошла этот тест ещё в 1973 году, когда смогла идентифицировать отметки на своём теле, используя зеркало. Однако, например, гориллы так и не смогли пройти этот тест.
По словам учёных, животные, которые не осознают, что они видят себя в зеркале, часто ведут себя, как если бы перед ними стоял другой представитель их вида, а не их собственное отражение.
Эмбер, без сомнения, осознаёт, что это её отражение. Но интересно, что именно она думает об этом: пытается ли она понять, как выглядит, или просто забавляется, как люди, когда делают селфи?
Орангутаны — это очень умные и социальные животные. Они могут научиться многому, наблюдая за другими, и демонстрируют интерес к своему телесному состоянию.
Например, в дикой природе они используют листья, чтобы вытирать лицо или защищать руки от колючих плодов.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). В качестве зеркала могут выступать такие материалы как стекло, пластик, металл и др.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.