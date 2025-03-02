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Ученые выяснили, почему в городах летучие мыши приносят потомство раньше

1:13
Зоосфера

Исследование, проведенное Тель-Авивским университетом, выявило, что городские летучие мыши начинают размножаться на 2,5 недели раньше своих собратьев, обитающих в сельской местности.

летучие мыши
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mausohr-painting.jpg by Brehms Tierleben
летучие мыши

Это уникальное исследование стало первым, которое связывает влияние городской среды с временем появления потомства у млекопитающих. Ученые внимательно следили за десятью колониями летучих мышей на протяжении трехлетнего периода и обнаружили, что такие факторы, как повышенные температуры и доступность пищи, играют решающую роль в их размножении.

Городские зоны создают особый микроклимат, известный как "остров тепла", что позволяет летучим мышам легче справляться с зимними холодами и начинать свои репродуктивные циклы раньше. Кроме того, декоративные фруктовые деревья, произрастающие в городах, служат надежным источником питания, что также способствует более раннему началу размножения.

Однако ученые пока не пришли к четкому выводу, связано ли это с сокращением сроков беременности у городских летучих мышей либо с тем, что они просто начинают размножаться раньше.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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