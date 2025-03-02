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Количество нападений акул на людей резко упало в 2024 году, выяснили учёные

1:05
Зоосфера

В прошлом году было зафиксировано заметное снижение количества нападений акул без видимых причин — всего 47 случаев по всему миру. Это на 22 инцидента меньше, чем в 2023 году, и также ниже среднего показателя за последние десять лет, который составляет 70 случаев. Среди этих атак только четыре завершились трагически.

Большая белая акула под водой
Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая белая акула под водой

Согласно данным Международной базы нападений акул Флоридского музея естественной истории, основная часть инцидентов произошла в Соединённых Штатах — 28 случаев, из них один со смертельным исходом на Гавайских островах. Флорида занимает первое место по количеству атак, зарегистрировав 14 случаев, из которых восемь произошли в округе Волусия.

Как правило, многие нападения связаны с молодыми чернопёрыми акулами — они ещё не способны различать людей и рыбу. При увеличении потока туристов на пляжах возрастает риск столкновений с этими морскими хищниками.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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