Количество нападений акул на людей резко упало в 2024 году, выяснили учёные

В прошлом году было зафиксировано заметное снижение количества нападений акул без видимых причин — всего 47 случаев по всему миру. Это на 22 инцидента меньше, чем в 2023 году, и также ниже среднего показателя за последние десять лет, который составляет 70 случаев. Среди этих атак только четыре завершились трагически.
Согласно данным Международной базы нападений акул Флоридского музея естественной истории, основная часть инцидентов произошла в Соединённых Штатах — 28 случаев, из них один со смертельным исходом на Гавайских островах. Флорида занимает первое место по количеству атак, зарегистрировав 14 случаев, из которых восемь произошли в округе Волусия.
Как правило, многие нападения связаны с молодыми чернопёрыми акулами — они ещё не способны различать людей и рыбу. При увеличении потока туристов на пляжах возрастает риск столкновений с этими морскими хищниками.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.