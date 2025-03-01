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Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники

1:07
Зоосфера

Исследователи совершили потрясающее открытие в горах Антиатласа в Марокко: личинки мясной мухи, обладающие замечательной способностью маскироваться под термитов-жнецов, успешно селятся в в их колонии. Эти личинки не охотятся на термитов, а живут среди них, оставаясь незамеченными, благодаря социальному паразитизму.

Морковная муха
Фото: flickr.com by Katja Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морковная муха

Форма личинок уникальна: их задняя часть имеет ложные глаза и усики, что позволяет им обманывать термитов, у которых развито зрение. Группа ученых случайно натолкнулась на эти личинки во время своей экспедиции и обнаружила, что их запах совпадает с запахом термитов, что помогает им сливаться с окружением.

Личинки обитают в пищевых камерах термитников и даже способны общаться с термитами, используя антенноподобные щупальца. Хотя в лабораторных условиях их поведение претерпело изменения, это открытие акцентирует внимание на сложных взаимодействиях между видами и может указывать на симбиотические отношения, которые требуют более глубокого изучения.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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