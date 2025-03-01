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Невероятная высота: вот как летучие мыши охотятся на вредителей рисовых культур

1:15
Зоосфера

Группа ученых из Института зоопарков и исследований дикой природы имени Лейбница, а также Университета принца Сонгкла в Таиланде установила, что летучие мыши вида Mops plicatus способны эффективно охотиться на высоте до 1600 метров, где находятся опасные для рисовых культур цикадки.

Кукурузное поле
Фото: Freepik by wirestock
Кукурузное поле

Эти насекомые могут нанести серьезный ущерб рисовым посевам, и традиционные методы борьбы с ними, такие как использование инсектицидов, на высотах оказываются неэффективными. Летучие мыши играют важную роль в контроле численности цикадок, что обеспечивает продовольственную безопасность в странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

В процессе многолетних исследований ученые применили миниатюрные GPS-датчики для мониторинга поведения летучих мышей. Полученные результаты показали, что их площадь охоты достигает 1743 квадратных километров, а некоторые особи способны преодолевать расстояния свыше 200 километров за ночь. Эти данные подчеркивают необходимость охраны этого вида, который является искусным хищником высоколетящих цикадок.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Летучих мышей долго рассматривали как подотряд, пока по кариологическим и молекулярно-генетическим данным не было показано, что эта группа парафилетична.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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