Невероятная высота: вот как летучие мыши охотятся на вредителей рисовых культур

Группа ученых из Института зоопарков и исследований дикой природы имени Лейбница, а также Университета принца Сонгкла в Таиланде установила, что летучие мыши вида Mops plicatus способны эффективно охотиться на высоте до 1600 метров, где находятся опасные для рисовых культур цикадки.
Эти насекомые могут нанести серьезный ущерб рисовым посевам, и традиционные методы борьбы с ними, такие как использование инсектицидов, на высотах оказываются неэффективными. Летучие мыши играют важную роль в контроле численности цикадок, что обеспечивает продовольственную безопасность в странах Юго-Восточной и Восточной Азии.
В процессе многолетних исследований ученые применили миниатюрные GPS-датчики для мониторинга поведения летучих мышей. Полученные результаты показали, что их площадь охоты достигает 1743 квадратных километров, а некоторые особи способны преодолевать расстояния свыше 200 километров за ночь. Эти данные подчеркивают необходимость охраны этого вида, который является искусным хищником высоколетящих цикадок.
Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Летучих мышей долго рассматривали как подотряд, пока по кариологическим и молекулярно-генетическим данным не было показано, что эта группа парафилетична.
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