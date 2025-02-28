Учёные призвали запретить варить живых омаров

Британские ученые и адвокаты призывают к запрету варки омаров в живом виде, ссылаясь на исследования, которые подтверждают, что эти существа способны ощущать боль. Несмотря на наличие убедительных данных, законодательный запрет на этот метод приготовления до сих пор не введен.
Специалисты выяснили, что ракообразные имеют специализированные сенсорные клетки, которые реагируют на внешние раздражители. Процесс варки в кипящей воде приводит к их сильным страданиям, и даже после попадания в горячую воду их сердца продолжают биться еще примерно минуту. Исследования, проведенные в Лондонской школе экономики, показали, что это один из самых жестоких способов убийства, однако ракообразные по-прежнему не охвачены законом о защите животных.
Фонд по защите прав животных, совместно с учеными, адвокатами и представителями общественности, направил правительству письмо с просьбой изменить законодательство. Опросы общественного мнения показывают, что 61% британцев считают варку омаров негуманной, а 78% убеждены, что эта практика причиняет животным страдания. Эксперты предлагают рассмотреть возможность замены этого метода более гуманными альтернативами, такими как "спайкинг" или использование специальных средств для безболезненного уничтожения.
Ома́ры (лат. Nephropidae) — семейство крупных морских десятиногих ракообразных. Омары, употребляемые в пищу, также могут называться «лобстеры» (от англ. lobsters — омары).
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