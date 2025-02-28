Учёные призвали запретить варить живых омаров

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Британские ученые и адвокаты призывают к запрету варки омаров в живом виде, ссылаясь на исследования, которые подтверждают, что эти существа способны ощущать боль. Несмотря на наличие убедительных данных, законодательный запрет на этот метод приготовления до сих пор не введен.

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Специалисты выяснили, что ракообразные имеют специализированные сенсорные клетки, которые реагируют на внешние раздражители. Процесс варки в кипящей воде приводит к их сильным страданиям, и даже после попадания в горячую воду их сердца продолжают биться еще примерно минуту. Исследования, проведенные в Лондонской школе экономики, показали, что это один из самых жестоких способов убийства, однако ракообразные по-прежнему не охвачены законом о защите животных.

Фонд по защите прав животных, совместно с учеными, адвокатами и представителями общественности, направил правительству письмо с просьбой изменить законодательство. Опросы общественного мнения показывают, что 61% британцев считают варку омаров негуманной, а 78% убеждены, что эта практика причиняет животным страдания. Эксперты предлагают рассмотреть возможность замены этого метода более гуманными альтернативами, такими как "спайкинг" или использование специальных средств для безболезненного уничтожения.

Уточнения

Ома́ры (лат. Nephropidae) — семейство крупных морских десятиногих ракообразных. Омары, употребляемые в пищу, также могут называться «лобстеры» (от англ. lobsters — омары).

