Дружеская беседа: как собака воспринимает вашу речь на самом деле

Что слышит наша собака, когда мы с ней беседуем? Какие именно слова она в состоянии уловить? Какими ощущениями она наполняется, услышав тон нашего голоса?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

С тех пор как человек и собака начали совместное существование, возникли вопросы о том, что происходит в сознании наших четвероногих друзей. Человеческое любопытство беспредельно, и на протяжении многих лет учёные и исследователи пытаются разгадать загадки собачьего разума. К счастью, были проведены многочисленные исследования, которые изучают мышление наших верных спутников и помогают понять их лучше, чтобы мы могли заботиться о них самым правильным и подходящим образом.

Собаки воспринимают окружающий мир совершенно иначе, чем мы. Их чувства — слух, зрение, обоняние — отличаются от человеческих, и именно эта уникальность вызывает в нас такую симпатию и восхищение. Наши умные четвероногие компаньоны способны различать звук нашего голоса среди множества других, но они не воспринимают слова так, как это делаем мы. Тем не менее, они способны сопоставлять определённые слова и звуки, а также тон, с которым они произносятся, с конкретными действиями и ситуациями.

К примеру, когда мы обращаемся к собаке с воодушевлением в голосе, она понимает, что вскоре произойдёт нечто приятное. В противном случае, если мы говорим жестким тоном, она может ощутить, что что-то пошло не так. Хотя зачастую она не осознает, в чём именно дело, она ощущает, что происходит нечто необычное. Или когда мы делаем определённый жест рукой, она интуитивно понимает, что мы призываем её подойти к нам, даже если не произнесли команду "ко мне".

Таким образом, хоть наша собака и не в состоянии осознать точное значение слов, она отлично понимает, как мы с ней общаемся, и считывает ту энергию, которую мы излучаем.