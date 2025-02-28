Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шепелев вышел на связь после откровенного интервью: вы не представляете, как тяжело было
Цифровое золото пошатнулось: биткоин упал ниже $80 000
Мужчины, внимание: когда вам стоит подумать дважды перед походом в баню
Пелагея на пьедестале: сколько зарабатывает на выступлениях известная артистка
Бабушкин секрет: как заставить ребёнка обожать манную кашу
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
На дорогие санатории Ставрополя сыплются жалобы: чем недовольны туристы
Стало известно, сколько может заработать Воробьёв за один концерт
После поражения Украины конфликт с Европой может обостриться, считает политолог Ростислав Ищенко

Вам нравятся рыжие коты? Всё, что нужно о них знать

1:18
Зоосфера

Рыжие кошки не образуют породы, а их цвет обусловлен пигментом феомеланином. У всех рыжих кошек полосатая шерсть с четырьмя основными паттернами. Большинство таких кошек имеют отметину в форме буквы "М" на лбу.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Генетика и пол

Мальчики рыжих кошек встречаются чаще, чем девочки (80% против 20%). Ген, контролирующий цвет, связан с полом и присутствует в Х-хромосоме.

Девочкам для рыжего окраса нужно унаследовать два гена, мальчикам — один.

Особенности породы

Рыжие кошки могут быть длинношерстными или короткошерстными. Примеры пород: ангорские кошки, мейн-куны, персидские персы, Девон-рекс, скоттиш-фолд.

У многих рыжих кошек есть черные пятна на носу и губах, напоминающие веснушки.

Глаза и интеллект

Глаза рыжих кошек могут быть голубыми, зелеными, золотистыми или бронзовыми. В Интернете ведутся дискуссии о том, самые ли умные рыжие кошки, но это не доказано научно.

Рыжие кошки считаются игривыми, энергичными и любвеобильными, обладают навыками решения проблем и могут быть упрямыми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки
Еда и рецепты
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки Аудио 
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Последние материалы
Как лучше защитить деньги: положить на вклад или купить квартиру
Больше не будет одышки: 6 простых шагов к телу мечты
Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно
Русский богатырь против китайских драконов: чей расход топлива меньше?
Вам нравятся рыжие коты? Всё, что нужно о них знать
Что продвигает швейцарский фонд IB в российских школах?
Дорожные знаки станут проще, но появится один очень неожиданный
Тренировки, гидролаты и зелень: секреты свежести тела
Вместо блинов — фальшивые акции: как не попасться на удочку мошенников в Масленицу
Думать ясно: скорость ходьбы как индикатор когнитивных способностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.