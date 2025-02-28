Вам нравятся рыжие коты? Всё, что нужно о них знать

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыжие кошки не образуют породы, а их цвет обусловлен пигментом феомеланином. У всех рыжих кошек полосатая шерсть с четырьмя основными паттернами. Большинство таких кошек имеют отметину в форме буквы "М" на лбу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Генетика и пол

Мальчики рыжих кошек встречаются чаще, чем девочки (80% против 20%). Ген, контролирующий цвет, связан с полом и присутствует в Х-хромосоме.

Девочкам для рыжего окраса нужно унаследовать два гена, мальчикам — один.

Особенности породы

Рыжие кошки могут быть длинношерстными или короткошерстными. Примеры пород: ангорские кошки, мейн-куны, персидские персы, Девон-рекс, скоттиш-фолд.

У многих рыжих кошек есть черные пятна на носу и губах, напоминающие веснушки.

Глаза и интеллект

Глаза рыжих кошек могут быть голубыми, зелеными, золотистыми или бронзовыми. В Интернете ведутся дискуссии о том, самые ли умные рыжие кошки, но это не доказано научно.

Рыжие кошки считаются игривыми, энергичными и любвеобильными, обладают навыками решения проблем и могут быть упрямыми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



