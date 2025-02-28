Кошка ведёт себя необычно? Вот что на самом деле стоит за её поведением

Кошки часто ведут себя так, что их хозяева не могут найти логичного объяснения. Почему они топчут лапками, зачем забираются в маленькие коробки и что заставляет их вдруг нестись сломя голову по квартире? На самом деле всё это связано с инстинктами, которые достались им от диких предков. Разбираемся, что скрывается за их странными повадками.
Если ваш питомец "массажирует" одеяло, подушку или даже вас, не удивляйтесь — это привычка, которая идёт из детства. Котята таким образом стимулируют выработку молока у матери, а повзрослев, сохраняют этот жест как способ расслабления. Кроме того, лапки кошки выделяют особые железы, оставляя запах на том, что она топчет. Так питомец показывает, что это его территория.
Как бы ни был велик ваш кот, он всё равно постарается втиснуться в крошечную коробку. Это тоже связано с инстинктами. В дикой природе кошки прячутся в укромных местах, чтобы чувствовать себя в безопасности. Закрытое пространство даёт им ощущение защиты и тепла.
Если ваш питомец вдруг начинает носиться из угла в угол, не пугайтесь — это тоже вполне естественное поведение. Кошки обладают острым слухом и зрением, поэтому могут заметить что-то, чего не видит человек. Иногда это просто резкий всплеск энергии, который помогает питомцу "разрядиться" после долгого отдыха.
Все эти странности — часть природы кошек. Они делают их неповторимыми и напоминают нам, что в каждой мурлыке живёт маленький хищник.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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