Как проверить умственные способности кошки? Простые признаки

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка игнорирует команды, это ещё не значит, что она глупая. Исследования показывают, что кошки по уровню интеллекта не уступают собакам, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Просто у них свой взгляд на жизнь и воспитание. Хотите узнать, насколько умён ваш питомец? Проверьте его по четырём простым критериям.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

1. Реагирует ли кошка на своё имя?

Если кот слышит свою кличку, но не спешит подбегать — это не признак низкого интеллекта. Главное, чтобы он хоть как-то реагировал: поворачивал голову, двигал ушами или смотрел в вашу сторону. Это доказывает, что питомец узнаёт своё имя и понимает, что вы к нему обращаетесь.

2. Знает ли кошка режим дня?

Кошки прекрасно запоминают рутину: время вашего прихода с работы, подачи корма или включения телевизора. Если питомец заранее "знает", когда пора есть или встречает вас у двери в одно и то же время, его память и интеллект в полном порядке.

3. Чувствует ли кошка ваши эмоции?

Умные кошки хорошо улавливают настроение хозяина. Если в грустные моменты она подходит и трётся о вас, а в радостные начинает играть, значит, у неё развит эмоциональный интеллект. Это особая форма интеллекта, которой не обладают многие животные.

4. Выполняет ли кошка команды?

Да, кошек тоже можно обучить командам — просто они не всегда считают нужным их выполнять. Если ваш питомец освоил хотя бы простые команды вроде "сидеть" или "ко мне", это говорит о высоком уровне интеллекта.

Не стоит сравнивать кошек с собаками — они умны по-своему. Главное, что ваш питомец знает, когда его зовут, запоминает режим дня и понимает эмоции хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



