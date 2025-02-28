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Как проверить умственные способности кошки? Простые признаки

1:55
Зоосфера

Если ваша кошка игнорирует команды, это ещё не значит, что она глупая. Исследования показывают, что кошки по уровню интеллекта не уступают собакам, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Просто у них свой взгляд на жизнь и воспитание. Хотите узнать, насколько умён ваш питомец? Проверьте его по четырём простым критериям.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

1. Реагирует ли кошка на своё имя?

Если кот слышит свою кличку, но не спешит подбегать — это не признак низкого интеллекта. Главное, чтобы он хоть как-то реагировал: поворачивал голову, двигал ушами или смотрел в вашу сторону. Это доказывает, что питомец узнаёт своё имя и понимает, что вы к нему обращаетесь.

2. Знает ли кошка режим дня?

Кошки прекрасно запоминают рутину: время вашего прихода с работы, подачи корма или включения телевизора. Если питомец заранее "знает", когда пора есть или встречает вас у двери в одно и то же время, его память и интеллект в полном порядке.

3. Чувствует ли кошка ваши эмоции?

Умные кошки хорошо улавливают настроение хозяина. Если в грустные моменты она подходит и трётся о вас, а в радостные начинает играть, значит, у неё развит эмоциональный интеллект. Это особая форма интеллекта, которой не обладают многие животные.

4. Выполняет ли кошка команды?

Да, кошек тоже можно обучить командам — просто они не всегда считают нужным их выполнять. Если ваш питомец освоил хотя бы простые команды вроде "сидеть" или "ко мне", это говорит о высоком уровне интеллекта.

Не стоит сравнивать кошек с собаками — они умны по-своему. Главное, что ваш питомец знает, когда его зовут, запоминает режим дня и понимает эмоции хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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