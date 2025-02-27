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Лучшие собаки для квартир: спокойно ведут себя и не докучают громким лаем

1:43
Зоосфера

Мечта о собаке может разбиться о суровую реальность — лай, вой и бесконечные звуки, которые нарушают тишину в доме. Однако существуют породы, которые ведут себя тихо и не будут беспокоить вас и соседей постоянным шумом. Эти собаки подходят для людей, которые ценят спокойствие, а также для жителей многоквартирных домов.

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

1. Английский бульдог — спокойный флегматик

Английского бульдога можно смело назвать идеальным питомцем для любителей тишины. Он редко лает и ведёт себя сдержанно. Эти собаки отличаются флегматичным характером, не суетятся и предпочитают спокойный образ жизни. К тому же, они не требуют длительных прогулок, что делает их отличным выбором для занятых людей.

2. Акита-ину — уравновешенный друг

Обладатели этой породы ценят её за покорность и доброжелательный нрав. Акита-ину — очень уравновешенные и молчаливые собаки, которые лают только в исключительных случаях. Заводя такого питомца, вы получаете не только верного друга, но и тишину в доме.

3. Кламбер-спаниель — не суетится и не шумит

Эта порода отлично подойдёт тем, кто не любит излишней активности. Кламбер-спаниели не лают без причины и предпочитают не привлекать к себе внимания. Они идеально подходят для пожилых людей, но прекрасно ладят и с детьми.

Если вы мечтаете о собаке, но не хотите превращать дом в шумный питомник, эти три породы станут отличным выбором. Они не склонны к беспричинному лаю и подарят вам гармонию в доме.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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