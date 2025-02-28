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Никогда не поздно: вот когда на самом деле нужно вести собаку к кинологу

1:14
Зоосфера

Кинолог поможет вам вырастить из щенка хорошо воспитанную и дрессированную собаку, которая будет радовать вас своим поведением и выполнением команд, а также корректировать нежелательное поведение взрослой собаки.

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

Когда обращаться к кинологу

Если хозяин не в состоянии добиться от собаки понимания и послушания, если освоение начальных команд затруднено, пес слушается в зависимости от своего настроения, является хулиганом или боится других собак, то следует как можно скорее обратиться к кинологу, который поможет выработать правильную линию поведения с питомцем. .

В каком возрасте лучше отдавать собаку кинологу

В маленьком возрасте делать это нельзя, потому что психика собаки очень хрупкая и не успела сформироваться, а при начале дрессировки собака может просто потерять интерес. Через 4 месяца можно смело идти к дрессировщику собак.

Сколько раз вы должны водить собаку к кинологу

Полный курс обучения длится по-разному. Если люди серьезно относятся к дрессировке, то общий курс занимает в среднем два месяца — если собаки регулярно ходят на занятия и делают домашние задания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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