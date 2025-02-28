Чистка зубов кошке: зачем нужна и как избежать проблем — инструкция

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чистить зубы кошки можно только специальной зубной пастой: человеческие зубные пасты или пищевая сода запрещены.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Как выглядят здоровые кошачьи зубы

Здоровые зубы имеют белый цвет или цвет слоновой кости. Если вы заметили образование серого или коричневого налета/зубного камня на границе между зубом и десной, то это повод обратиться к врачу для проведения гигиенической чистки.

Зачем чистить зубы кошке

Помимо избавления от зубного камня и неприятного запаха, чистка зубов помогает избежать многих кишечных заболеваний, так как бактерии уничтожаются. Даже если ваш питомец получает твердую пищу или сырое мясо, не пренебрегайте уборкой, никакого вреда она точно не причинит.

Как правильно чистить зубы кошке

Откройте рот питомца двумя пальцами и аккуратно оттяните губы в стороны. Плавно и без надавливания чистите весь ряд зубов сверху вниз.

Массируйте очень легко, чтобы не поцарапать десны. Направление движения щетки такое же, как у человека: от десен к кончикам зубов.

Как часто нужно чистить зубы кошке

Чистку зубов и массаж десен следует проводить как можно чаще, но не реже двух раз в неделю. Некоторые кошки просто не могут мириться с чисткой зубов, как бы вы ни старались. В этом случае попробуйте использовать другие продукты, такие как гели для гигиены полости рта, которые содержат ферменты, подавляющие рост бактерий.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



