7 вещей, которые вы не знали о том, как ваш кот общается

3:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш кот знает, что вы думаете: тайные сигналы, о которых вы не догадывались

Вы когда-нибудь замечали, как ваш кот замирает, уставившись в пустоту, с расширенными зрачками и напряжёнными ушами? Что происходит в его голове? Кошки могут быть загадочными, но их поведение всегда имеет глубокий смысл.

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

Как коты общаются с нами

Кошки активно общаются с нами, используя язык тела, звуки и даже взгляды. Если научиться читать эти сигналы, можно лучше понять, чего хочет ваш питомец, и узнать, как он воспринимает вас.

Мурлыканье: не всегда знак счастья

Мурлыканье - это первый сигнал, который мы ассоциируем с состоянием счастья у кота. Но знайте, что коты могут мурлыкать и от боли или стресса. Это способ самоуспокоения, аналогичный тому, как человек напевает себе под нос в трудные моменты. Если кот свернулся клубком, прижал уши и мурлычет, ему может быть некомфортно. В то время как громкое урчание с полуприкрытыми глазами и расслабленным телом говорит о полном расслаблении.

Глаза: кошачий поцелуй и угроза

Глаза кота говорят о многом. Медленное моргание, называемое "кошачьим поцелуем", — это знак доверия. Если вы ответите тем же, это укрепит вашу связь. Однако прямой взгляд без моргания может восприниматься как угроза. Когда кот отворачивается, это не пренебрежение — он просто не хочет конфликта.

Хвост: индикатор настроения

Хвост кота - это настоящий индикатор его настроения. Поднятый вертикально с загнутым кончиком сигнализирует о дружелюбии и радости. Резкие взмахи хвоста из стороны в сторону говорят о раздражении. А если хвост становится "пухлым", это знак, что кот готовится к защите или атаке. Когда кот оборачивает хвост вокруг вашей руки, сидя рядом, это жест привязанности — своего рода "обнимашка".

Запахи: общение через феромоны

Кошки часто используют запахи для общения. Когда кот трутся щекой о мебель или ваши ноги, он не просто оставляет метку на территории. Железы на его морде выделяют феромоны, создающие ощущение безопасности. Когда кот теряется о вас, это его способ сказать: "Это мой человек".

Подстраивание под ваш ритм

Кошки способны адаптировать своё поведение под ваше расписание. Если кот будит вас рано утром, а днём спит, когда вы на работе, это не совпадение. Он подстраивается под ваш ритм жизни, чтобы провести с вами больше времени. Прятание игрушек в вашей обуви или сумке — это тоже не шалость, а способ связать ваш запах с чем-то приятным.

Интонации человеческого голоса

Кошки умеют различать интонации человеческого голоса. Если вы говорите строго, они понимают, что вы недовольны, даже без слов. Высокий и ласковый тон вызывает у них интерес. Со временем они начинают связывать ваши фразы с действиями — например, "Пойдём играть" или "Сейчас будем есть".

Как улучшить взаимопонимание

Наблюдайте за вашим питомцем и повторяйте его жесты. Если кот медленно моргает, попробуйте моргнуть в ответ. Если он мурлычет при поглаживании, запомните, где ему нравится, чтобы его чешут. Не навязывайте контакт, когда кот отворачивается, и помните, что даже независимые кошки ценят внимание - они просто показывают это по-своему.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



