Лежанка или домик? Раскрываем карты: что на самом деле нужно вашей кошке для идеального отдыха!

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка пугливая, то ей просто необходим домик для адаптации. Со временем она привыкнет ко всему игровому комплексу и с удовольствием будет прыгать, карабкаться и висеть на нем. Обычно в игровой комплекс входит еще и когтеточка — незаменимый атрибут для кошачьей жизни.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

Что лучше для кошки: лежанка или домик

Все зависит от предпочтений вашего питомца. Например, если ваш кот постоянно прячется где-то в укромных местах, которые вам приходится искать, то ваш правильный выбор — кошачий домик. Спальное место, которое является максимально закрытым и уединенным, обеспечит вашему питомцу комфорт и уют.

Какого размера должен быть домик для кошек

Если ваш кот любит спать, вытянувшись во весь рост, выбирайте модель с просторным спальным местом.

Для кошек среднего размера оптимальны лежанки с длиной поверхности 40-50 см. Для питомцев крупных пород лучше выбирать аксессуар со спальной поверхностью длиной не менее 60 см.

Где лучше всего поставить домик для кошек

Первое, что рекомендуется сделать — это разместить домик в любимом месте вашего питомца. Если кошка выбрала диван или, например, кресло, поставьте домик недалеко от него. Так она быстрее заметит его. Обратите внимание: дом должен располагаться в теплом и уютном месте, вдали от сквозняков и просто прохладных мест.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



