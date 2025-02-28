Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грабители избегают таких мест: хитрость для безопасности вашего дома
ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по атомной станции в Тверской области
Штрафы устарели: Амстердам придумал, как заставить водителей страдать по-другому
Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода
Не умеют читать и писать — путешественник о жителях глубинки США
Репетиторы на базе ИИ: как они меняют подход к обучению
Главные правила выбора румян, о которых никто не говорит
Волочкова показала, какое платье выбрала для свадьбы дочери
Грядет кризис на рынке складов: почему спрос падает

Собака грызёт все подряд? Пять эффективных способов уберечь вашу мебель и обувь от острых зубов

2:43
Зоосфера

Как отучить собаку грызть мебель и обувь: проверенные методы и советы

Если ваша собака начала грызть мебель или обувь, это может стать серьезной проблемой. Однако, разобравшись в причинах такого поведения и используя эффективные методы, вы сможете легко решить эту проблему.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

1. Понять причину

Перекусывание мебели или обуви может быть связано с рядом факторов, таких как скука, стресс или даже проблемы со здоровьем. Первым шагом должно стать наблюдение за собакой. Записывайте, когда и при каких обстоятельствах она начинает жевать вещи. Это поможет понять, что именно стоит за этим поведением. Не забудьте обратиться к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины.

2. Обеспечьте достаточно активности

Собаки нуждаются в физической и умственной активности. Если собака скучает или у неё нет достаточного количества занятий, она может начать перекусывать мебель или обувь. Постарайтесь уделять больше времени играм, прогулкам и использованию игрушек, которые стимулируют умственную активность.

3. Дрессировка и обучение командам

Обучение собаки основным командам — один из самых эффективных способов предотвратить нежелательные действия. Учите собаку команде "не трогать" или "отпусти". Когда она начинает жевать неподобающие вещи, используйте команду и награждайте её за послушание. Важно быть последовательным и терпеливым в процессе дрессировки.

4. Предложите альтернативу

Если ваша собака обожает жевать, предложите ей безопасную альтернативу. Купите игрушки для жевания, специальные кости или другие предметы, которые будут удовлетворять её потребность в жевании. Это поможет перенаправить её внимание с мебели на безопасные для неё объекты.

5. Ограничьте доступ

Если ваша собака слишком настойчива, просто ограничьте ей доступ к мебели или обуви. Закрывайте двери в комнаты с ценными вещами или используйте барьеры, чтобы собака не могла добраться до того, что ей не следует жевать. Чем сложнее будет собаки добраться до предмета, тем меньше вероятность того, что она его перекусит.

Заключение

Грызть мебель или обувь — распространенная привычка собак, с которой сталкиваются многие владельцы. Однако с правильным подходом это поведение можно скорректировать. Разобравшись в причинах, обеспечив питомцу достаточную активность и предложив ему безопасные альтернативы, вы сможете уберечь свои вещи и помочь собаке избавиться от нежелательной привычки.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Кристине Орбакайте посоветовали брать пример с Аллы Пугачёвой в вопросах внешнего вида
Российский шоу-бизнес
Кристине Орбакайте посоветовали брать пример с Аллы Пугачёвой в вопросах внешнего вида Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Скрытые сокровища Калифорнии: отдых вдали от городской суеты
419 заражённых, 53 погибших — неизвестная инфекция распространяется в Конго
Что будет, если отказаться от сахара на месяц: ваш организм удивит вас больше, чем весы
Как вырастить яблоки без червей: важный совет от опытных садоводов
Шимпанзе против бонобо: поразительные различия между нашими ближайшими родственниками
Геометрия вязания: как петли кодируют свойства пряжи
Самая мягкая аварийная посадка — пилот посадил самолёт без переднего шасси
Собчак высказалась о конфузе Юрия Борисова на иностранной кинопремии
Цены на недвижимость в Севастополе шокируют: жильё дороже, чем в Москве
Киев готовит тотальную охоту и облаву на юношей с 18 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.