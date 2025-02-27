В Шотландии обсуждают введение комендантского часа для кошек

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Шотландии власти планируют ввести ограничения на свободный выгул домашних котов, что может включать комендантский час и обязательное ношение поводков. Эти инициативы изложены в докладе Шотландской комиссии по защите животных, который был освещён в Daily Record.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

По данным экспертов, в Шотландии проживает около 800 тысяч домашних кошек, которые ежегодно истребляют миллионы диких животных. В связи с этим рассматривается создание так называемых "зон изоляции". Также предлагается сделать чипирование домашних животных и их кастрацию обязательными мерами.

Тем не менее, существует ряд противников такого подхода. Некоторые считают, что содержание кошек исключительно в закрытых помещениях может пагубно сказаться на их здоровье и психическом состоянии.

Уточнения

Шотла́ндия — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе.

