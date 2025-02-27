Один месяц решает всё: как время обработки от клещей влияет на жизнь пчелиных колоний

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование, проведенное специалистами из Эксетерского университета, обнаружило, что несвоевременное использование методов борьбы с клещами Varroa destructor является одной из главных причин гибели медоносных пчел.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Анализ, охвативший 4339 пчеловодов из 37 графств Англии и Уэльса, продемонстрировал, что соблюдение рекомендуемых сроков обработки существенно повышает шансы на выживание пчелиных колоний.

Клещи, оказывающие негативное воздействие на пчел, размножаются с высокой скоростью, что делает оперативное лечение критически важным для контроля над их популяцией. Поздняя или преждевременная обработка приводит к значительным потерям ульев, поскольку клещи могут активно размножаться и ослаблять колонии. Более того, неправильное время применения препаратов способствует формированию устойчивых к лечению форм клещей, что создает дополнительные трудности для пчеловодов. Данное исследование акцентирует внимание на необходимости строгого соблюдения графиков лечения, как часто недооцененного аспекта в борьбе с варроатозом и сохранении популяций медоносных пчел.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.



