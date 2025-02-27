Собака перестанет вилять хвостом: что произойдёт, если грубо схватить питомца

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев отметил, что потаскивание собаки за хвост может быть очень опасным. Хвост животного выполняет множество важных функций — он помогает ему ориентироваться в пространстве, сохранять равновесие и даже способствует более удобному передвижению в воде.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хозяин с собакой на морском пляже

Также хвост играет значительную роль в общении собаки. По его положению можно судить о настроении и намерениях питомца: если он высоко поднят, это может свидетельствовать о готовности к борьбе, тогда как виляние низко опущенным хвостом говорит о дружелюбности.

Эксперт акцентирует внимание на том, что хвост содержит множество нервных окончаний и кровеносных сосудов. Потянуть за него нельзя, так как это может вызвать серьезные проблемы с координацией, неврологическими функциями, а также привести к нарушениям в работе кишечника и мочевыделительной системы. В наиболее тяжелых случаях это может даже привести к параличу задних конечностей.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

