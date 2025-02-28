Нейробиология и лингвистика: как птичьи песни раскрывают секреты языка

Учёные сделали прорыв, создав метод моделирования, который воспроизводит процесс создания птичьих песен с использованием искусственного интеллекта. Это открытие помогает глубже понять, как люди формируют свои предложения.
Птичьи песни и человеческий язык
Модель ИИ обучалась на записях пения бенгальских вьюрков и успешно воспроизвела их вокализации. Это исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience, демонстрирует, что и птицы, и люди организуют свои вокальные выражения в структурированном формате. Звуки, которые издают птицы, зависят от контекста, что делает их отличной моделью для изучения языковых процессов.
Новые горизонты в нейробиологии и лингвистике
Результаты анализа показали, что шесть наблюдаемых птиц структурировали свои песни осознанно, в зависимости от контекста. Однако степень контекстуальной зависимости варьировалась среди особей, что открывает новые пути для исследований в нейробиологии и лингвистике. Это открытие помогает учёным понять, как работает организация языка у людей, сравнивая его с вокальными выражениями птиц.
Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Вьюрок или юрок (лат. Fringilla montifringilla) — вид певчих птиц из семейства вьюрковых.
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