Нейробиология и лингвистика: как птичьи песни раскрывают секреты языка

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные сделали прорыв, создав метод моделирования, который воспроизводит процесс создания птичьих песен с использованием искусственного интеллекта. Это открытие помогает глубже понять, как люди формируют свои предложения.

Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица на ветке

Птичьи песни и человеческий язык

Модель ИИ обучалась на записях пения бенгальских вьюрков и успешно воспроизвела их вокализации. Это исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience, демонстрирует, что и птицы, и люди организуют свои вокальные выражения в структурированном формате. Звуки, которые издают птицы, зависят от контекста, что делает их отличной моделью для изучения языковых процессов.

Новые горизонты в нейробиологии и лингвистике

Результаты анализа показали, что шесть наблюдаемых птиц структурировали свои песни осознанно, в зависимости от контекста. Однако степень контекстуальной зависимости варьировалась среди особей, что открывает новые пути для исследований в нейробиологии и лингвистике. Это открытие помогает учёным понять, как работает организация языка у людей, сравнивая его с вокальными выражениями птиц.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Вьюрок или юрок (лат. Fringilla montifringilla) — вид певчих птиц из семейства вьюрковых.

