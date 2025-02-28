Месть кота или болезнь: что на самом деле скрывается за лужицами на ковре

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы возвращаетесь домой и обнаруживаете на ковре неприятный сюрприз, может возникнуть чувство растерянности. Почему ваш пушистый друг решил отказаться от лотка? Не спешите ругать питомца — зоопсихологи уверены, что кошки не мстят, а просто пытаются сообщить, что что-то идёт не так.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Причины отказа от лотка

Первая причина, которую стоит исключить — половое поведение. Некастрированные кошки и коты часто метят территорию, особенно в период половой активности. Кастрация решает эту проблему в 90% случаев, особенно если операцию провести до того, как сформируется привычка. Однако если питомец уже стерилизован, а проблема осталась, стоит обратить внимание на другие факторы.

Боль и болезни

Не редкость, когда заболевания мочевыделительной системы становятся причиной отказа от лотка. Цистит, камни в почках или диабет могут вызывать боль при мочеиспускании. Кошки, испытывающие боль, начинают ассоциировать лоток с неприятными ощущениями и ищут более мягкие места для своей нужды. В таком случае важен визит к ветеринару для проведения анализов и УЗИ, чтобы исключить или подтвердить наличие скрытых заболеваний.

Стресс и изменения в жизни

Кошки — очень чувствительные создания, и малейшие изменения в их жизни могут вызвать стресс. Переезд, появление нового члена семьи или даже смена корма могут нарушить привычный ритм и стать причиной меток в квартире. В таких случаях питомец пытается вернуть ощущение безопасности, оставляя свои запахи на знакомых местах.

Как справиться с проблемой

Важно вернуться к привычному режиму: кормить питомца в одно время, не менять расположение лотка и создать дополнительные укрытия для уединения. В некоторых случаях поможет феромонный диффузор, а консультация с зоопсихологом ускорит процесс восстановления привычек. Главное — не наказывать питомца, а попытаться понять его переживания.

Заключение

Поняв причину, вы сможете вернуть кошке любовь к лотку и вернуть в дом спокойствие. Не торопитесь выбрасывать ковёр, а наблюдайте за поведением вашего питомца. Ведь за каждой лужицей стоит своя история, которую важно услышать.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

