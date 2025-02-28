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Встречайте кота, который остановил самолет: два дня задержки из-за пушистого нарушителя

1:29
Зоосфера

Никто не ожидал, что маленький пушистый пассажир нарушит работу крупной авиакомпании. Кот проник в самолёт Boeing 737, который готовился к вылету из Рима, и на два дня парализовал рейсы авиаперевозчика Ryanair. Как сообщает The Sun, ситуация вышла из-под контроля после того, как члены экипажа услышали мяуканье, исходящее из отсека с электроникой.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

Кот в машине: поиски и решение проблемы

Когда сотрудники обнаружили необычного нарушителя, они попытались поймать его, но кот быстро спрятался среди кабелей. Инженеры разобрали несколько панелей, однако найти пушистого пассажира не удалось. В конце концов, было принято решение оставить дверь самолёта открытой, надеясь, что кот покинет его самостоятельно. И спустя два дня кот действительно покинул авиалайнер, и рейс, наконец, мог продолжить путь в Германию.

Опасность, которую могло вызвать присутствие кота

Представитель компании отметил, что обнаружение кота в самолёте оказалось настоящим везением. Его присутствие могло привести к серьёзным проблемам на высоте 30 тысяч футов. Если бы животное повредило важные системы, это могло бы обернуться для Ryanair значительными убытками. К счастью, всё закончилось благополучно, и рейсы были возобновлены.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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