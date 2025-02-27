Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомцы с характером: почему поколение Z выбирает не просто собак, а личности
Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты
Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!
Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить
Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам
Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом
5 незаметных ошибок, которые приводят к слабому урожаю — проверьте себя
Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто
Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде

Эти кошки родились в России, но покорили весь мир

1:11
Зоосфера » Кошки

Какая страна — такие и кошки: сильные, независимые и немного загадочные. Эти породы родились в России, но давно завоевали весь мир.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Сибирская кошка

Настоящий богатырь среди котов! До 9 кг мускулов и шерсти, закалённых морозами. Независима, но предана семье, обожает прогулки и не терпит ограничений.

Невская маскарадная

Сибирячка по крови, но с утончёнными манерами. Её фирменная "маска" на мордочке и плюшевая шерсть свели с ума любителей породистых кошек по всему миру.

Курильский бобтейл

Этот энергичный охотник с коротким хвостом обожает воду, природу и независимость. Если не воспитать — начнёт воспитывать вас!

Русская голубая

Серебристая шерсть, изумрудные глаза и благородные манеры. Эти коты умеют быть ласковыми, но без панибратства. Уважение прежде всего.

Питерболд

Созданный русскими фелинологами, он похож на инопланетного эльфа, но по характеру — самый компанейский и разговорчивый. Питерболды обожают внимание и свою семью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
Экономика и бизнес
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей Аудио 
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Еда и рецепты
Ем орехи только так – иначе пользы не будет Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Последние материалы
Питомцы с характером: почему поколение Z выбирает не просто собак, а личности
Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты
Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!
Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить
Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам
Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом
5 незаметных ошибок, которые приводят к слабому урожаю — проверьте себя
Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто
Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде
Побороть бессонницу за 5 минут поможет этот секретный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.