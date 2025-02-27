Эти кошки родились в России, но покорили весь мир

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Какая страна — такие и кошки: сильные, независимые и немного загадочные. Эти породы родились в России, но давно завоевали весь мир.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Сибирская кошка

Настоящий богатырь среди котов! До 9 кг мускулов и шерсти, закалённых морозами. Независима, но предана семье, обожает прогулки и не терпит ограничений.

Невская маскарадная

Сибирячка по крови, но с утончёнными манерами. Её фирменная "маска" на мордочке и плюшевая шерсть свели с ума любителей породистых кошек по всему миру.

Курильский бобтейл

Этот энергичный охотник с коротким хвостом обожает воду, природу и независимость. Если не воспитать — начнёт воспитывать вас!

Русская голубая

Серебристая шерсть, изумрудные глаза и благородные манеры. Эти коты умеют быть ласковыми, но без панибратства. Уважение прежде всего.

Питерболд

Созданный русскими фелинологами, он похож на инопланетного эльфа, но по характеру — самый компанейский и разговорчивый. Питерболды обожают внимание и свою семью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

