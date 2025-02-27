Решение завести котёнка — радостное событие, но его возраст при переезде в новый дом играет ключевую роль в здоровье и поведении.
Ветеринары рекомендуют забирать котят не раньше 8 недель, а лучше — в 12-14 недель. В этот период они окрепли, получили базовый иммунитет и усвоили важные уроки социализации.
Материнское молоко не только питает, но и защищает от инфекций, а отлучение слишком рано делает котёнка уязвимым. Кроме того, мать учит малышей ухаживать за собой и правильно общаться.
Раннее отлучение может привести к тревожности, агрессии или даже проблемам со здоровьем.
Если же котёнок найден на улице, ему потребуется особый уход: специализированное молоко, тепло и консультация ветеринара.
Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.