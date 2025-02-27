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Раннее отлучение котят от матери: скрытые опасности и последствия

Зоосфера » Кошки

Решение завести котёнка — радостное событие, но его возраст при переезде в новый дом играет ключевую роль в здоровье и поведении.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Ветеринары рекомендуют забирать котят не раньше 8 недель, а лучше — в 12-14 недель. В этот период они окрепли, получили базовый иммунитет и усвоили важные уроки социализации.

Материнское молоко не только питает, но и защищает от инфекций, а отлучение слишком рано делает котёнка уязвимым. Кроме того, мать учит малышей ухаживать за собой и правильно общаться.

Раннее отлучение может привести к тревожности, агрессии или даже проблемам со здоровьем.

Если же котёнок найден на улице, ему потребуется особый уход: специализированное молоко, тепло и консультация ветеринара.

Уточнения

Котёнок  — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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