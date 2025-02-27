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Уксус и сода бессильны? Раскрыт секретный ингредиент для чистки ковров от собачьей шерсти

1:33
Зоосфера

Наиболее эффективными являются средства на основе ферментных комплексов и дезинфицирующих компонентов.

Уборка за собакой
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Уборка за собакой

Как содержать территорию вашей собаки в чистоте

Обычно хозяева решают эту проблему тремя распространенными способами: протирают лапы тряпкой, моют лапы в тазике или просто оставляют собаку "обсохнуть" после прогулки в прихожей, а после того, как с собаки "отвалится" вся грязь, пускают в дом. Вот как стоит чистить ковровые покрытия:

  1. Столовый уксус и пищевая сода. Подождите 15 минут, пока смесь впитается в ворс. Снова распылите и подождите 20 минут, после чего удалите лишнюю жидкость тряпкой или бумажным полотенцем. Засохший ворс посыпьте толстым слоем соды, а после того, как он высохнет и образует корочку, пропылесосьте ковер.
  2. На 2 литра воды берут 2-3 столовые ложки соды или тертого хозяйственного мыла. Используйте губку, смоченную в растворе, для обработки пятен или всей поверхности. Обязательно предварительно очистите ворс от шерсти и пыли с помощью пылесоса. Оставьте раствор на 15 минут, после чего протрите ковер чистой тряпкой, смоченной водой.

Как мыть полы, чтобы предотвратить собачий запах

Используйте мягкое моющее средство, безопасное для домашних животных, и добавьте уксус, кислородный отбеливатель или ферментное чистящее средство, чтобы нейтрализовать запахи и удалить пятна.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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