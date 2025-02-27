Наиболее эффективными являются средства на основе ферментных комплексов и дезинфицирующих компонентов.
Обычно хозяева решают эту проблему тремя распространенными способами: протирают лапы тряпкой, моют лапы в тазике или просто оставляют собаку "обсохнуть" после прогулки в прихожей, а после того, как с собаки "отвалится" вся грязь, пускают в дом. Вот как стоит чистить ковровые покрытия:
Используйте мягкое моющее средство, безопасное для домашних животных, и добавьте уксус, кислородный отбеливатель или ферментное чистящее средство, чтобы нейтрализовать запахи и удалить пятна.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.