Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В целях поддержания здоровья людей и кошек в квартире необходимо регулярно проводить влажную уборку с добавлением доступных дезинфицирующих средств.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Как правильно убирать дом

В квартирных условиях используются средства с хлором. Как правило, еще для уборки используются перекись водорода, спирты в различных концентрациях.

Как правильно убирать кошачий домик

Самый простой и доступный способ ухода — периодически пылесосить домики и когтеточки, очищая их от шерсти и пыли. Обивку можно чистить с помощью щетки или перчатки для груминга. Достаточно немного смочить поверхность водой из пульверизатора и пройтись по ней. В качестве постельного белья для кошек подойдет флисовое одеяло, кусок старой шубы, пальто или шерсть.

Как избавиться от кошачьего запаха

Чтобы убрать запах кошачьей мочи, используют подручные средства, такие как перекись водорода, уксус, сода, соль, лимон или лимонная кислота, марганцовка, йод, хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или гель для стирки, нашатырный спирт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



