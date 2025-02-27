Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарские учёные заглянули в прошлое Марса и сделали удивительное открытие
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Посадил смородину рядом с этими растениями – и прощай урожай: болезни не заставят себя ждать
Томат с рекордной урожайностью — секрет получения 8 кг плодов с куста
Не верят в его талант: Патрик Шварценеггер рассказал, какую злую шутку сыграло с ним имя знаменитого отца
Страшно делать становую тягу? Вы просто не знаете этих правил
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе

Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки

1:05
Зоосфера

В целях поддержания здоровья людей и кошек в квартире необходимо регулярно проводить влажную уборку с добавлением доступных дезинфицирующих средств.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Как правильно убирать дом

В квартирных условиях используются средства с хлором. Как правило, еще для уборки используются перекись водорода, спирты в различных концентрациях.

Как правильно убирать кошачий домик

Самый простой и доступный способ ухода — периодически пылесосить домики и когтеточки, очищая их от шерсти и пыли. Обивку можно чистить с помощью щетки или перчатки для груминга. Достаточно немного смочить поверхность водой из пульверизатора и пройтись по ней. В качестве постельного белья для кошек подойдет флисовое одеяло, кусок старой шубы, пальто или шерсть.

Как избавиться от кошачьего запаха

Чтобы убрать запах кошачьей мочи, используют подручные средства, такие как перекись водорода, уксус, сода, соль, лимон или лимонная кислота, марганцовка, йод, хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или гель для стирки, нашатырный спирт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка
Шоу-бизнес
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Последние материалы
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе
Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине
Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения
Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера
Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их
Туристам предстоит адаптироваться: новые ограничения на провоз багажа от Turkish Airlines
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.