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Короткие лапы, но большое сердце: манчкин — самый милый кот, о котором вы не знали

2:26
Зоосфера

Вы когда-нибудь видели кошку, напоминающую таксу? Знакомьтесь, манчкин — порода, отличающаяся короткими лапками и дружелюбным характером.

Кот породы манчкин
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот породы манчкин

История происхождения

В 1983 году в штате Луизиана женщина по имени Сандра Хоченедел нашла бездомную кошку с необычно короткими лапами. Она приютила её и назвала Ежевичкой (Blackberry).

Позже выяснилось, что потомство Ежевички унаследовало эту особенность, что привело к возникновению новой породы. Название "манчкин" происходит от маленьких человечков из книги "Волшебник из страны Оз".

Внешний вид

Манчкины имеют следующие характеристики:

  • Тело: вытянутое, с короткими, но крепкими лапами.
  • Шерсть: бывает короткой или длинной, плотной и шелковистой, с разнообразными окрасами.
  • Голова: круглая с большими выразительными глазами и ушами среднего размера.

Несмотря на короткие лапы, манчкины подвижны и активны. Они любят сидеть на задних лапках, напоминая кенгуру, и могут долго наблюдать за окружающим миром из такого положения.

Характер и поведение

Эти кошки известны своим дружелюбным и любознательным нравом. Они легко адаптируются к новым условиям, ладят с детьми и другими питомцами. Манчкины обожают играть и исследовать окружающее пространство. Интересно, что они склонны прятать мелкие предметы, поэтому, если что-то пропало, стоит проверить их "тайники".

Уход и содержание

Уход за манчкином не требует особых усилий:

  • Шерсть: регулярное вычёсывание, особенно для длинношерстных особей.
  • Гигиена: периодическая чистка ушей, глаз и подрезание когтей.
  • Питание: сбалансированный рацион с учётом возраста и активности кошки.

Важно обеспечить питомцу достаточно пространства для игр и активности, несмотря на их короткие лапы, они любят лазать и прыгать.

Здоровье

Манчкины, как правило, обладают крепким здоровьем. Однако из-за генетической мутации, отвечающей за короткие лапы, у некоторых особей могут возникать проблемы с позвоночником. Рекомендуется регулярное наблюдение у ветеринара для своевременного выявления возможных заболеваний.

Уточнения

Манчкин — порода кошек, характеризующаяся очень короткими лапками, что вызвано генетической мутацией.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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