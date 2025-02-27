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Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции

Зоосфера

Тоник — двухлетний пёс, который удивил пользователей сети своим внешним видом. Его лицо напоминает человеческое, что сделало его настоящей сенсацией. Это смесь пуделя и ши-тцу, и, несмотря на своё необычное выражение морды, он остаётся таким же дружелюбным и ласковым, как другие собаки.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Спасение из приюта

Ранее Тоник находился в переполненном приюте в Кентукки, где ему грозило усыпление. К счастью, его перевезли в агентство по защите животных в Мишауака, штат Индиана. Здесь он прошёл вакцинацию и начал поиски нового дома.

Что говорят о Тонике

"Тоник — очень милое создание, у которого нет большого опыта общения с людьми, но он ладит с другими собаками", — отмечено на сайте агентства.

Пользователи Интернета были поражены его внешностью. Некоторые даже предположили, что он может быть результатом неудачного эксперимента по клонированию.

Откуда такая внешность

Ши-тцу — одна из пород, известных своими плоскими мордами, что могло повлиять на необычное строение лица Тоника. Однако даже среди подобных собак его внешность остаётся уникальной.

Будущее Тоника

Из-за популярности в сети он получил множество заявок на усыновление. Теперь у него есть все шансы обрести любящую семью, которая примет его таким, какой он есть.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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