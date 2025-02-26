Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты сообщили, где Украина держит французские истребители
10 000 шагов в день: реально ли похудеть только на ходьбе
Ходят вечно, как самураи: самые крепкие японские машины
Как слон делает кофе вкуснее? Вам лучше не знать, но за это платят тысячи
Отношения продолжают улучшаться. США и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле
Микроволновка может добавить в ваш суп не только тепло, но и опасные микроорганизмы — вот почему
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Сосед опять хвастается крупным картофелем? Три способа подготовки клубней, которые изменят всё
Канделаки назвала Бузову патриархом отечественного ТВ

Неразлучные пары в природе: 10 животных, которые нашли свою любовь

3:36
Зоосфера

Любовь и верность не ограничиваются только людьми. В мире животных есть немало видов, которые создают пары на всю жизнь. Эти отношения становятся основой выживания и процветания. Давайте рассмотрим 10 удивительных животных, которые неразлучны.

Мартышки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мартышки

Любовь на всю жизнь: 10 животных, которые остаются вместе навсегда

  • Попугаи-неразлучники

Попугаи рода Agapornis, известные как "lovebirds", создают пары, начиная с 10 месяцев. Эти маленькие птицы остаются верными друг другу на протяжении всей жизни, порой до 15 лет. Бывали случаи, когда попугай после смерти партнера проявлял поведение, схожее с депрессией.

  • Гиббоны — верные родители

Белощекие гиббоны (nomascus leucogenys) создают крепкие пары, которые остаются вместе навсегда. Эти обезьяны заботятся о потомстве совместно, а их отношения могут порой сопровождаться ревностью, что лишь укрепляет их связь.

  • Альбатросы: верность до конца

Альбатросы, такие как Laysan и Галапагосские альбатросы, также образуют пары на всю жизнь. Эти птицы воспитывают по одному птенцу в год и, несмотря на долгие разлуки в море, возвращаются к своим партнерам. Они не ищут новых, если старый партнер умирает.

  • Бобры: верность в семье

Европейский бобр (Castor fiber) всегда остается верен своему партнеру. Эти животные создают крепкие семейные группы, а если один из партнеров погибает, пара распадается. Однако для американских бобров это не всегда так: они могут спариваться с другими особями.

  • Пингвины: работая вместе

Пингвины, как желтоглазые, так и другие виды, сохраняют пары на протяжении многих сезонов. В сложных условиях обитания они действуют сообща: пока один добывает пищу, другой защищает потомство. Такие пары могут быть вместе даже несколько лет.

  • Французская рыба-ангел

Моногамия в мире рыб — редкость, но французская рыба-ангел (Pomacanthus paru) неразлучна со своим партнером. Эти рыбы защищают свою территорию от вторжений других пар и остаются вместе на всю жизнь.

  • Черноголовые урубу

Черноголовые урубу (Coragyps atratus) образуют крепкие пары, которые остаются вместе в течение всего года. Эти птицы также создают большие семейные группы, в которых родители поддерживают связь с детьми даже после их взросления.

  • Луговая полевка

Луговые полевки (Microtus ochrogaster) удивляют своей моногамией среди мелких грызунов. Эти пары остаются верными друг другу на протяжении всей жизни, а при утрате партнера испытывают явную печаль.

  • Серые волки: одна доминирующая пара

Серые волки (Canis lupus) живут в стае, в которой единственная репродуктивная пара доминирует. Эти волки воспитывают потомство вместе, а если один из партнеров умирает, его место может занять новый волк, что увеличивает генетическое разнообразие.

  • Морские орлы: впечатляющий ритуал любви

Морские орлы (Haliaeetus leucocephalus) привлекают внимание не только своей грациозностью, но и удивительным ритуалом ухаживания. Эти птицы берутся за когти, совершая стремительные пикирующие полеты, и остаются вместе на всю жизнь.

Уточнения

Монога́мия (от др.-греч. μόνος "единый" + γάμος "брак") — единобрачие, форма брака и семьи, в которой человек имеет только одного партнёра во время своей жизни. Термин также применяется к социальному поведению некоторых животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Еда и рецепты
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех Аудио 
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Еда и рецепты
Ем орехи только так – иначе пользы не будет Аудио 
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков Игорь Буккер
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Последние материалы
Удобрение для клубники: секрет богатого урожая без химии
Зеленский: я не пойду даже на 10 центов погашения долга в этой сделке с США
Как избежать скуки у кошки: 6 игр, которые стимулируют её хищные инстинкты
Эта простая формула помогает поддерживать идеальный вес — и она не требует голодания
10-минутные рецепты для обеда, которые изменят ваши привычки в еде
Попал под удар: когда отскочивший камень может оставить вас без прав
Без кота и жизнь не та: причины, почему в доме должен быть кот
Смертная казнь в России: почему её не вернут, несмотря на поддержку общества
О них вы точно не слышали: в России продают пять новых автомобильных брендов
Устала от скучных тренировок? Степ-аэробика — это весело и эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.