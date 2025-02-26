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Без кота и жизнь не та: причины, почему в доме должен быть кот

2:10
Зоосфера

Кошки уже на протяжении тысячелетий живут рядом с людьми. За долго до того, как мемы и вирусные ролики с участием этих животных завоевали Интернет, их нежное мурлыканье приносило нам успокоение, а их забавные проделки вызывали улыбку. Однако что именно показывает наука? Действительно ли кошки приносят нам пользу?

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Присутствие кошки в доме может оказать значительное и порой неожиданное влияние на наше физическое и психическое здоровье. Тем не менее, жизнь с кошкой также несет в себе некоторые риски.

Вы, возможно, слышали, что кошки не имеют хозяев, а лишь "слуг". Но на самом деле множество исследований свидетельствует о том, что люди, которые живут с кошками, становятся как будто более привязанными к ним, рассматривая их как близких. В одном голландском исследовании, в котором участвовали 1800 владельцев этих домашних любимцев, половина респондентов заявила, что их кот или кошка являются членами семьи, а каждый третий считает своего питомца ребенком или лучшим другом, ощущая их поддержку и чуткость.

Наличие кошки в доме часто сопровождается снижением чувства социальной изоляции. Многие любители этих животных сообщают, что забота о своем питомце придаёт им ощущение радости и полезности. Однако положительные изменения в отношениях с кошкой зависят от того, каким образом складываются эти отношения.

Согласно многочисленным исследованиям, люди, которые когда-либо имели кошек, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркты и инсульты. Однако стоит понимать, что популяционные исследования лишь показывают наличие связи, и не всегда ясно, является ли причина в самом наличии кошек. Кроме того, содержание домашних питомцев связано с положительными сдвигами в микробиоме кишечника, особенно у женщин, что может проявляться в лучшем контроле уровня сахара в крови и снижении воспалительных процессов.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества. Термин часто используется как синоним «микробиоты» или «микрофлоры», впервые был употреблён в статье 1952 года, посвящённой загрязнению воды стоками из канализации.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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