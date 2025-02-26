Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Тарне планируются дни осведомленности, целью которых является знакомство общества с породой собак под названием пату, для взаимодействия с которой необходимы определенные меры осторожности.

Фото: commons.wikimedia.org by ВВ Фролов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тучи над полем

С открытием Парижской сельскохозяйственной выставки в эту субботу, 22 февраля, природный парк Верхний Лангедок проводит мероприятия, нацеленные на представление этой породе, хорошо известной среди фермеров. Собака пату, известная также как пиренейская горная собака, в основном используется пастухами для защиты их стад от крупных хищников, таких как волки, бродячие собаки и рыси, как отмечает издание Le Dauphiné.

Эти животные являются великолепными компаньонами для заводчиков, однако они сталкиваются с определенными предрассудками со стороны общества.

Во многих ситуациях присутствие собак этой породы оказывается решающим фактором в снижении волчьих нападений, что способствует более спокойному сосуществованию с этими хищниками. Собака создает защитное пространство вокруг стад и готова отогнать любых непрошеных гостей. Обычно она начинает с отпугивающего поведения, используя лай и запугивание, а в случае необходимости может перейти к более активным действиям.

Задачей этих дней осведомленности является уменьшение конфликтов, связанных с этими животными, путем обучения пастухов правильным методам, которые помогут избежать агрессивного поведения со стороны собак. Конфликты и их негативные последствия могут стать серьезным препятствием для интеграции пату в стада, что подчеркивает важность таких инициатив.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023). Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), ядро исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн). Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.



