Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках
Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей
Австралийка раскрыла секреты своего долголетия

5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах

2:27
Зоосфера

Не все домашние любимцы способны комфортно существовать в ограниченных пространствах. Некоторые породы собак предпочитают большую площадь, в то время как другие замечательно чувствуют себя в небольших квартирах или студиях. Это связано с тем, что такие питомцы могут адаптироваться к условиям своего проживания, не теряя при этом в качестве жизни.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Ветеринар Диего де Маттос отмечает, что при выборе четвероного друга важно учитывать его характер и физические размеры. Он выделил восемь пород собак, которые идеально подходят для содержания в малогабаритных квартирах.

Ши-тцу - это дружелюбные и открытые собаки. Они отличаются умеренной активностью. "Эти питомцы не требуют продолжительных прогулок, им достаточно коротких выгуливаний и активных игр в помещении", — рассказывает профессор ветеринарной медицины Университета Гуарульюса (UNG).

Лхаса Апсо, хоть и небольшие, хорошо справляются с ролью сторожевых собак, поскольку умеют замечать любые движения в своем окружении. Их характер более независимый, и они могут проявлять сдержанность в общении с незнакомцами. Эксперт подчеркивает, что лхасу удобно содержать в квартирах благодаря способности адаптироваться к ограниченному пространству и отсутствию потребности в высоких физических нагрузках, которые требуются более крупным собакам.

Мопсы - это дружелюбные и игривые питомцы, которые легко привыкают к жизни в небольших помещениях. Их общительный характер и низкие требования к физической активности делают их идеальными для квартирного содержания.

Бишон фризе - это маленькие собачки с жизнерадостным и ласковым нравом. Диего де Маттос утверждает, что они любят общение и ладят с детьми и другими домашними животными, что позволяет создать гармоничную атмосферу в доме. Эта порода достаточно активна, но удовлетворить её потребности в движении можно с помощью регулярных прогулок и веселых игр в квартире.

Французский бульдог отличается спокойным характером и компактными размерами. По словам Маттоса, таким питомцам не требуется много физической активности, что делает их отличным выбором для маленьких жилых пространств. Им достаточно коротких игр в доме и прогулок в парке.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на — область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу Аудио 
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится
Садоводство, цветоводство
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках
Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.