5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все домашние любимцы способны комфортно существовать в ограниченных пространствах. Некоторые породы собак предпочитают большую площадь, в то время как другие замечательно чувствуют себя в небольших квартирах или студиях. Это связано с тем, что такие питомцы могут адаптироваться к условиям своего проживания, не теряя при этом в качестве жизни.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Ветеринар Диего де Маттос отмечает, что при выборе четвероного друга важно учитывать его характер и физические размеры. Он выделил восемь пород собак, которые идеально подходят для содержания в малогабаритных квартирах.

Ши-тцу - это дружелюбные и открытые собаки. Они отличаются умеренной активностью. "Эти питомцы не требуют продолжительных прогулок, им достаточно коротких выгуливаний и активных игр в помещении", — рассказывает профессор ветеринарной медицины Университета Гуарульюса (UNG).

Лхаса Апсо, хоть и небольшие, хорошо справляются с ролью сторожевых собак, поскольку умеют замечать любые движения в своем окружении. Их характер более независимый, и они могут проявлять сдержанность в общении с незнакомцами. Эксперт подчеркивает, что лхасу удобно содержать в квартирах благодаря способности адаптироваться к ограниченному пространству и отсутствию потребности в высоких физических нагрузках, которые требуются более крупным собакам.

Мопсы - это дружелюбные и игривые питомцы, которые легко привыкают к жизни в небольших помещениях. Их общительный характер и низкие требования к физической активности делают их идеальными для квартирного содержания.

Бишон фризе - это маленькие собачки с жизнерадостным и ласковым нравом. Диего де Маттос утверждает, что они любят общение и ладят с детьми и другими домашними животными, что позволяет создать гармоничную атмосферу в доме. Эта порода достаточно активна, но удовлетворить её потребности в движении можно с помощью регулярных прогулок и веселых игр в квартире.

Французский бульдог отличается спокойным характером и компактными размерами. По словам Маттоса, таким питомцам не требуется много физической активности, что делает их отличным выбором для маленьких жилых пространств. Им достаточно коротких игр в доме и прогулок в парке.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на — область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

